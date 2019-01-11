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Başkan Sancak'tan Sneijder açıklaması

- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak:"Sneijder Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu ancak Katar kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in transferi gerçekleşmedi"

11 Ocak 2019 Cuma 13:24
Başkan Sancak'tan Sneijder açıklaması


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Murat Sancak, Katar'da El Gharafa forması giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımlarına gelmeye sıcak baktığını ancak sponsorluk sözleşmelerinden dolayı transferin gerçekleşmediğini bildirdi.

Sancak, yazılı açıklamasında, transfer döneminde birçok futbolcunun gündemlerinde olduğunu belirtti.

Bunlar arasında yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in de yer aldığını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Canlı konferans sistemiyle Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Sneijder, Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu ancak Katar kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in transferi gerçekleşmedi. Basın yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil, sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır."

Transfer görüşmelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Sancak, "Wesley Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:24
  1. Adana
  2. Adana Demirspor
  3. Wesley Sneijder

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