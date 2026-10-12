Başkan Sami Er, İstanbul’da Malatya Sevdasını Hemşehrileriyle Paylaştı

Malatya’nın köklü mutfak kültürünün, eşsiz lezzetlerinin ve yöresel ezgilerinin İstanbul’da buluştuğu gecede konuşan Başkan Er, Malatya’nın yeniden ayağa kalkış sürecini anlatarak memleketlerine sahip çıkma ve yatırım yapma çağrısında bulundu.

İstanbul Taksim’de yapılan “ÖzledimSeniMalatyam” Malatya Gastronomi Gecesi, Malatyalı şeflerin hazırladığı seçkin menü ve Malatya Eyvan ekibinin seslendirdiği ezgilerle memleket özleminin paylaşıldığı programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de katıldı. Malatyalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Er, Malatya’nın yalnızca lezzetleriyle değil, kültürü, türküleri, gelenekleri ve güçlü hemşehrilik bağlarıyla da özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

“MALATYA’NIN LEZZETLERİNİ TANITMAK, MALATYA’YI TANITMAKTIR”

Malatya’nın zengin mutfak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve şehrin gastronomi alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Er, Yüzüncü Yıl Kent Parkı içerisinde Malatya Gastronomi Merkezi’ni hizmete açtıklarını hatırlattı. Malatya mutfağının yalnızca şehirde değil, Türkiye’de ve dünyada daha fazla tanınmasını hedeflediklerini kaydeden Er, İstanbul’daki buluşmanın da bu amaca katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Er, “Malatya’nın lezzetlerini tanıtmak, Malatya’yı tanıtmaktır” sözleriyle gastronominin şehir tanıtımındaki önemine değindi.

“MALATYA’YI DAHA GÜVENLİ, YEŞİL VE YAŞANABİLİR YAPIYORUZ”

Konuşmasında deprem sonrası Malatya’da yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarına da değinen Başkan Sami Er, hedeflerinin yalnızca yıkılan yapıları yeniden yapmak olmadığını, şehri daha güvenli, düzenli, yeşil ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti. Malatya’yı sporun, kütüphanelerin ve gençliğin şehri haline getirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Er, şehrin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalardan ve özellikle içme suyu konusunda uzun yıllardır gündemde olan alternatif su projesinin hayata geçirilmesinin Malatya için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

“MALATYA’NIN ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Malatya’nın ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Sami Er, deprem sonrasında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaşanan istihdam kaybına dikkat çekerek şehrin sanayi yapısını çeşitlendirmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi’nin geleceğine yönelik alternatifli kentsel tasarım ve planlama çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Er, Mermerciler, Keresteciler, Mobilyacılar, Metalciler, Ağır Metalciler, Hurdacılar ile Gıda İmalatçıları ve Toptancıları için planlanan sanayi kümeleriyle işletmelerin modern, planlı ve altyapısı güçlü üretim alanlarında bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Malatya’nın ekonomik açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşmasının önemini vurgulayan Er, yeni yatırımların istihdama ve şehrin geleceğine doğrudan katkı sunacağını belirtti.

“MALATYA’NIN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eylül ayında Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Başkan Er, Malatya’da tamamlanan ve devam eden projeler ile fizibilite çalışmaları tamamlanan Raylı Sistem Hattı Projesi’nin son durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz ettiklerini söyledi. Malatya’nın geleceği için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Er, şehrin yeniden yapılanma sürecinin tamamlanmasının ardından ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da güçlenmesinin önemine işaret etti.

MALATYALILARA YATIRIM ÇAĞRISI

İstanbul’da yaşayan Malatyalıların şehrin kültürünü ve memleket sevgisini yaşatarak önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Sami Er, hemşehrilerini Malatya’nın kalkınma sürecine katkı sunmaya davet etti. Malatyalılara seslenen Er, “Sizler Malatya’nın İstanbul’daki gönül elçilerisiniz. Malatya’nın kültürünü, mutfağını, türkülerini, geleneklerini burada yaşatıyor; çocuklarınıza ve gençlerinize memleket sevgisini aktarıyorsunuz. Gelin sanayi sitelerimizde, yeni üretim alanlarımızda memleketinize yatırım yapın. Kurulacak her fabrika, açılacak her işyeri, Malatya’da kalan bir genç, memlekete dönen bir aile demektir.” ifadelerini kullandı.