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Başkan Şahin’in Hicri Yılbaşı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Hicri Yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
Başkan Şahin’in Hicri Yılbaşı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Hicri Yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin yayımladığı mesajında, "İslam aleminin, Müslümanların emperyalizmin yoğun baskılarını yaşadığı, katledildiği, kardeş kavgaları ile birine düşürüldüğü, yerlerinden, yuvalarından göçe zorlandığı, zor günleri geçirdiği bir dönemde bu yıl ki hicri yılbaşını zorluklar içinde idrak ediyoruz. Bu mübarek günlerde Suriye, Irak, Mısır, Somali, Arakan, Filistin, Sudan vb. birçok İslam ülkesinde Müslümanlar çok kötü durumda. Türkiye’nin dışındaki tüm ülkeler Müslümanların katledilişi karşısında seyirci kalıyorlar. Bir çok Müslüman Dünya’nın gözü önünde katlediliyor, yaşadıkları yerlerinden, yurtlarından ve evlerinden ediliyor.Türk halkı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm Türk dünyası, tüm İslam alemi ve ezilen dünya halklarının tek savunucusu. Kısaca ‘Güçlü Türkiye’ sadece Türkler için değil, tüm İslam alemi için gerekliBu mübarek günde yurt içinde ve yurt dışında Suriye, Irak’ta Türklük, İslamiyet ve insanlık için şahadete yürüyen kahramanlarımıza Allah güç kuvvet versin” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
  1. doğa

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