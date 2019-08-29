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Başkan Şahin’in 30 Ağustos Zaferi mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:57
Başkan Şahin’in 30 Ağustos Zaferi mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Aziz milletimiz, kahraman Türk ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele sonucunda elde ettiği barış ve huzur ortamını koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir. Atatürk’ün “Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir” sözü, ulusumuzun binlerce yıllık tarihini ve bağlı olduğu değerleri en özlü ve yalın biçimde bizlere anlatmaktadır. Ulusumuz, her zaman yurdunu ve bağımsızlığını canından yüce tutmuştur. Cumhuriyeti ve onun değerlerini korumak, bizlere bu büyük zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza karşı da en önemli sorumluluğumuzdur” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:57
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