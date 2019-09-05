Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini ziyaret etti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İzmir Altınordu Spor Kulübü Tesislerini ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tesisleri ziyaret ederek kendilerini ağırlayanlara teşekkür etti. Ziyaretleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Türk insanına güvenerek kurduğu sistemle Avrupa kulüplerine futbolcu transferini gerçekleştiren, liglerimizin de futbolcu kaynağı olan Altınordu Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Tesisleri bize tanıtan Armağan Elitaş hocamıza ve Halit Eroğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sporda şampiyonluktan ziyade, örnek sporcular, karakterli gençler yetiştirmek bizim için daha önemli. Değerli ve eğitimli hocalarımızla Çocuklarımızı, gençlerimizi devletine, milletine, bayrağına, vatanına bağlı, örf ve adetlerine, gelenek ve göreceklerine bağlı, inançlı örnek insanlar olarak yetiştirmek çabası içindeyiz. Üst liglere, milli liglere sporcu vermek ana hedefimiz” ifadelerine yer verdi.