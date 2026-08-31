Başkan Şahin Karkamış'ta 5 bin kişiye hizmet veren su yatırımını yerinde inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Karkamış ilçesinin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla hayata geçirilen Arıkdere İçme Suyu Projesi hizmete alındı. Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, hizmete alınan projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Başkan Fatma Şahin’e incelemeleri sırasında Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve ilgili yetkililer eşlik etti.



16,5 KİLOMETRELİK HATLA 7 MAHALLEYE İÇME SUYU ULAŞTIRILDI



Proje kapsamında Fırat Nehri’nden temin edilen içme suyunun kırsal mahallelere ulaştırılması amacıyla 250 milimetre çapında duktil borular kullanılarak 16,5 kilometrelik içme suyu hattı döşendi.

Toplam 60 milyon TL maliyetle tamamlanarak hizmete alınan çalışmayla Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Öncüler, Türkyurdu, Büyükeşme ve Küçükeşme mahallelerinde yaşanan içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu. Projeden 5 bin kişi yararlanıyor.



İKİNCİ ETAPTA 4 MAHALLE DAHA İÇME SUYUNA KAVUŞACAK



Projenin ikinci etap çalışmalarına da başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çiftlik, Ayyıldız, Balaban ve Alaçalı mahallelerine de Fırat Nehri’nden içme suyu temin edilecek.

ŞAHİN: “BİZ FIRAT’IN ÇOCUKLARIYIZ”



Proje alanında konuşan Başkan Fatma Şahin, bölgenin en büyük sorunlarından birinin içme suyu olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:



“Fırat’tan suyu temin edip köylerimize ulaştırmamız gerekiyordu. Elimizde çok büyük bir hazinemiz var; Fırat. Biz Fırat’ın çocuklarıyız. Barak Ovamızda içme suyu ihtiyacının yanı sıra sulanabilir arazi oranını da artırmamız gerekiyor. Bugün içme suyu ihtiyacı bulunan bölgedeki kırsal mahallelerimizin bu ihtiyacını karşılamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hali hazırda Barak Ovamızın sulama oranını artırmak adına Ankara’daki temaslarımız da sürüyor. Bu hedeflerimize ulaştığımızda halkımızın beklentisini de karşılamış olacağız. Bu bölge yeşil ekonomi. Ovamız, bölge halkının beklentilerini tam anlamıyla karşıladığımızda büyük de bir istihdam üretecek.”



Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, bölgenin su problemini çözecek Arıkdere İçme Suyu Projesi alanında bulunduklarını dile getirerek, birçok mahallenin uzun süredir yaşadığı su sorununu Başkan Fatma Şahin öncülüğünde beraberindeki teknik heyetle sona erdirdiklerini belirtti, emeği geçenlere teşekkürlerini aktardı.

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, 5 bin nüfusu ilgilendiren su sorununun Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde çözüldüğünü bildirerek emeği geçen teknik ekibe teşekkürlerini iletti. Güzel, projenin devamında su ihtiyacı olan diğer köylere de en kısa sürede ihtiyaç duydukları içme suyunu sağlayacaklarını kaydetti.



Arıkdere Mahalle Muhtarı Kemal İnal ile Akçaköy Mahalle Muhtarı Salman İnal da içme suyu problemini çözen projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.