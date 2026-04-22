Başkan Şahin başarılı sporcularla bir araya geldi

“Spor Şehri Gaziantep” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sporu tabana yaymak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün başarı elde eden 50 sporcusu, Başkan Fatma Şahin ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen buluşmada bir araya geldi.



“SİZ BİZE UMUT VE İNANÇ VERDİNİZ”



Toplantıda Başkan Fatma Şahin, 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında Balıkesir ilinde Boccia Türkiye Şampiyonası’nda 2 gümüş, 7 bronz madalya ve 1 kupa kazan Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Boccia Takımı’nın sporcularıyla sohbet etti. Sporcular, Başkan Şahin’e destekleri için teşekkür ederken onlara “umut ve inanç verdiklerini” dile getirdi.

Şahin ayrıca, 2024-2025 sezonunda kulüp adına katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden 10 kadın güreş branşı sporcusu, 10 atletizm branşı sporcusu ile geçtiğimiz yıl il ve bölge şampiyonu olup sezonu Türkiye birincisi olarak tamamlayan, bu sezon ise Gaziantep il şampiyonu olarak kenti bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan U16 futbol takımı sporcularının görüş ve önerilerini dinleyerek taleplerini not aldı.



ŞAHİN: HEDEFİ OLAN BİR ŞEHİR, HEDEFİ OLAN BİR BELEDİYEYİZ



Toplantıda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yetenek Kaşifi Projesi’nin detayları ve hedeflenen başarıları anlatarak şunları söyledi:



“Yola çıkarken hedefi olan bir şehir, hedefi olan bir belediyeyiz. Burası yedi yüz bin gencin, çocuğun olduğu bir şehir. Gerçekten çok ciddi tesisler yapılmıştı. Sevdiğimiz işi yapınca başarılıyız. O yüzden bu konuda siz sporcuları tebrik ediyorum. Biz ne yaparsak yapalım, her şey sizde başlıyor. Sevince her şey kolay. Yani her şeyin başı sevgi. O yüzden hem severek buraya geldiğiniz için hem göğsünüzü kabarttığınız için hem az yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırdığınız için hem ‘Korkma!’ diye başlayan İstiklal Marşımızı okuttuğunuz için daha çok küçüksünüz ama dünyaya sesinizi duyuracağınıza inancım tamdır. Başarınız daim olsun. Biz her zaman sizin ikinci bir anneniz, ikinci babanızız. Ne zaman ne arzu ederseniz, gücümüz ölçüsünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ordusuyla bu güçlü orduyla emrinizde ve hizmetinizdeyiz.”

Toplantıda ayrıca Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da elde edilen başarılar, takımların gelişim süreçleri ve gelecek hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.