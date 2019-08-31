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Başkan Sabırlı’dan Hicri yıl ve Muharrem ayı mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 31 Ağustos Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
Başkan Sabırlı’dan Hicri yıl ve Muharrem ayı mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 31 Ağustos Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı yayımladığı mesajında, “Son Peygamber Hazret-i Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak. İslam tarihinin dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem ayının, paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününün ilahi bereket ve feyzini de bünyesinde barındırmaktadır. Zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) ‘Cennet çocuklarının efendileri’ diye övdüğü Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin’in ve Ehl-i Beyt’ten olan 70’den fazla insanın Kerbela’da şehit edilmesi ise Muharrem ayını Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak. Bir hicri yılbaşına daha ulaştığımız bugünlerde yine baskı, zulüm ve işkencelere maruz kalmış, evini barkını terk ederek mülteci durumuna düşmüş Müslümanların, en kısa zamanda tekrar kendi topraklarına dönebilmelerini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, başta Kerbelâ şehitleri olmak üzere 15 Temmuz şehitlerimiz ve sündüz şehitlerimiz din, vatan, millet, hak, hakikat ve adalet için canlarını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Siyasi kimliğimin yanında şehit yakını olarak , idrak etmekte olduğumuz Hicri yılbaşının İslam dünyasına, Avrupa Müslümanlarına ve birlikte yaşadığımız toplumlara huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, bütün Müslümanların 1441. Hicri yılını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
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