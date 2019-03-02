Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.02 Mart 2019 Cumartesi 12:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Reşat Kasap’a tebrik telgrafı gönderdi.
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