Başkan Rasim Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki toplantıda tüm muhtarların taleplerini dinleyen ve notlarını alan Başkan Arı, belediye olarak hayata geçirecekleri çeşitli projelere ilişkin muhtarlarla istişarelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Başkan Arı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren modern ve marka kent bir Nevşehir için başlattığımız hizmet seferberliğinde muhtarlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’ye örnek bir belediye olmak ve örnek hizmetleri gerçekleştirmek. Şehrimizin hangi bölgesinde ne eksik var biliyoruz ve çözüm yollarına hakim durumdayız. Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Nevşehir’i 5 yıl içerisinde daha güzel bir yere getirmek için çalışacağız.” dedi.

Toplantıya Başkan Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, birim müdürleri, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve mahalle muhtarları katıldı.