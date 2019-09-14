0553 313 94 23

Başkan Rasim Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:25
Başkan Rasim Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki toplantıda tüm muhtarların taleplerini dinleyen ve notlarını alan Başkan Arı, belediye olarak hayata geçirecekleri çeşitli projelere ilişkin muhtarlarla istişarelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.


Toplantıda konuşan Başkan Arı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren modern ve marka kent bir Nevşehir için başlattığımız hizmet seferberliğinde muhtarlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’ye örnek bir belediye olmak ve örnek hizmetleri gerçekleştirmek. Şehrimizin hangi bölgesinde ne eksik var biliyoruz ve çözüm yollarına hakim durumdayız. Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Nevşehir’i 5 yıl içerisinde daha güzel bir yere getirmek için çalışacağız.” dedi.


Toplantıya Başkan Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, birim müdürleri, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve mahalle muhtarları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:25
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    POMEM özel harekat kadın polis alımı başvurusu ne zaman? 500 kadın özel harekat alımı başvuru şartları
    1. POMEM özel harekat kadın polis alımı..
    2. 12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
    3. Malezya'daki "İllüzyonlar Müzesi" ilgi..
    4. Potada dünyanın en büyüğü belli oluyor
    5. Kaymakam Çam aşure programına katıldı
    6. ASELSAN, anti-İHA sistemiyle hedefleri..
    7. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından..
    8. PAEM komiser yardımcısı alımı..
    9. Kopan elektrik nakil kabloları yangına..
    10. Ağaç dalları devrildi, otomobiller..
    11. Palabıyık'tan Türkiye tarihine geçen..
    12. "Ticaret savaşları yerli ve milli..
    13. 10 dakikada 200 kilo ceviz kabuğu..
    14. SİHA'lar petrol şirketi Saudi..
    15. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
    16. İsveç’te şiddetli patlama: 2 yaralı
    17. (Özel) İntihar eden kadının eşi konuştu
    18. Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik..
    19. Ege yöresi yemekleri Kayseri’de ilgi..
    20. Başkan Rasim Arı, mahalle muhtarları..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”