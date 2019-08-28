Başkan Pekmezci, kaldırım çalışmalarını inceledi Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehirlerarası karayolu üzerinde Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarını inceledi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehirlerarası karayolu üzerinde Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarını inceledi.

Başkan Pekmezci, incelemelerde bulunarak çalışanlarla bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, daha sonra Şehit Osman Tepesi’ne geçerek burada yapılması planlanan yol üzerinde incelemelerde bulundu.

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