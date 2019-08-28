Başkan Pekmezci, kaldırım çalışmalarını inceledi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehirlerarası karayolu üzerinde Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarını inceledi.28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehirlerarası karayolu üzerinde Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarını inceledi.
Başkan Pekmezci, incelemelerde bulunarak çalışanlarla bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, daha sonra Şehit Osman Tepesi’ne geçerek burada yapılması planlanan yol üzerinde incelemelerde bulundu.
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