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Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:27
Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.


Ziyaretlerine ilk olarak sağanak sonrası oluşan selden zarar gören Pazar yerindeki esnaflardan başlayan Başkan Pekmezci buralarda incelemelerde bulunarak esnaftan bilgi aldı.


Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Pekmezci daha sonra Cumhuriyet Caddesi, Semerciler Caddesi ve Ulu Cami mevkiindeki esnafı ziyaret etti. Buralarda da esnafla bir süre sohbet eden Pekmezci görüş alış verişinde bulundu. Başkan Hükmü Pekmezci ayrıca ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:27
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