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Başkan pazarı ziyaret etti, vatandaşın yüzü güldü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ziyaret ettiği semt pazarında ürünlerde indirim yapılmasını, indirim maliyetini kendisinin karşılayacağını söyledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:04
Başkan pazarı ziyaret etti, vatandaşın yüzü güldü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ziyaret ettiği semt pazarında ürünlerde indirim yapılmasını, indirim maliyetini kendisinin karşılayacağını söyledi.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Köseler Mahallesi’nde açılan semt pazarını ziyaret etti. Başkan Şayir, ilk defa kurulan Pazar yerinde sürpriz yaparak vatandaş ve Pazar esnafını mutlu etti. Gün boyu ziyaretler yapan Başkan Şayir’e AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve ilçe yöneticileri, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyeleri, Köseler, Demirciler, Çerkeşli ve Tepecik köyü mahalle muhtarları da eşlik etti. Başkan Şayir ve beraberindekiler ziyaretlerinin ilkini TOKİ konutlarında ki esnaflara yaptı. TOKİ konutlarındaki esnafla sohbet eden Başkan Şayir ve beraberindekiler esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm için çalışmaları yapacaklarını belirtti. Başkan Şayir ayrıca mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.


Şayir daha sonra Köseler Mahallesi’nde ilk defa kurulan ve Tepecik, Demirciler ve Çerkeşli Mahallesi vatandaşlarının ortak alışveriş yapabilecekleri semt pazarını ziyaret etti. İlk defa kurulan Pazar’ı ziyaret eden Başkan Şayir, vatandaşın ayağının alışması ve esnafın mağdur olmaması için sevindirici haber verdi. Başkan Şayir, kilo ile satılan ürünleri 1 TL’ye verilmesini aradaki farkı da kendisinin karşılayacağını söylemesi üzerine vatandaşı mutlu etti. Yeni kurulan semt pazarı yerine ulaşım konusunda da müjdeyi verdi. Başkan Şayir, Köseler köyünde kurulan Pazar’a diğer mahallelerden ulaşımı kolaylaştırmak için ücretsiz servislerinde konulacağını belirterek, vatandaşların pazara ulaşımını ve sonrasında dönüşlerinin kolaylaştıracaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:04
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