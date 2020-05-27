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Aktüel

Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personeli ile bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:57:50 -
Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personeli ile bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayram sonrası ilk mesai günü şantiyede bulunan Ulaşım, Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, Geri Dönüşüm personeli ve belediye personeli ile bayramlaşarak, tüm mesai arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti.


Ramazan ayı ve bayramların birleştirici özelliğine vurgu yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi’nin çıtasını yükseltecek hizmet üretmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Öncelikle bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Bu yıl biraz farklı bir Ramazan farklı bir bayram geçirdik. Belediyeler olarak toplu organizasyonlar yapamadık, teravih namazımızı kılamadık. İlçemize değil ilimize değer katan pek çok güzel hizmeti birlikte hayata geçiriyoruz. Belediyemiz bu hizmetlerde tek ve örnek olmayı sürdürüyor. Yoğun nüfuslu bir ilçe olduğumuz için yükümüz ağır. Belediyemizin kurumsal yapısının ve başarısının yeni dönemde de üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum. Bu işler hizmetler üretilirken sizlerin de emeği büyük onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yaptığımız örnek işleri aynı heyecanla ve güler yüzle devam ettireceğiz.” dedi.

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