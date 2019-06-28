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Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu Makamında Kabul Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, geçtiğimiz günlerde İstikbal Mobilya Kayserispor’un altyapı seçmelerine damga vuran Yahyalı Futbol Okulu’nun yönetici ve öğrencilerini makamında kabul etti.

28 Haziran 2019 Cuma 14:58
Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu Makamında Kabul Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, geçtiğimiz günlerde İstikbal Mobilya Kayserispor’un altyapı seçmelerine damga vuran Yahyalı Futbol Okulu’nun yönetici ve öğrencilerini makamında kabul etti.


Yahyalı Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kabulde Başkan Esat Öztürk, yönetici ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, bu yıl altıncısı düzenlenen Yaz Spor Okullarının meyvelerini almaya başladıkları için sevinçli olduklarını belirterek, Kayserispor’un alt yapı seçmelerinde başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.


Başkan Öztürk, Yahyalı Belediyesi olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayarak “Yahyalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adeta bir futbol akademisi gibi faaliyet gösteriyor. Ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizde yedi yavrumuz Kayserispor alt yapısına seçilerek bir güzelliği bizlere yaşattılar. Ben çocuklarımıza, anne-babalara ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. “El eli yıkar, el yüzü yıkar” derler. Biz her zaman diğer kurumlara kapımızı açtığımız gibi Yahyalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze de kapımızı açtık. Onlarla, birçok güzel organizasyonların altına imza attık. Birçok branşta yaptığımız çalışmalarla, ilçedeki gençlerimize sahip çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz. Her kurumun bu konu ile ilgili üzerine düşen görevi yapması gerektiğine inanıyorum. Yavrularımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. İnşallah, geleceğin yıldızları olurlar. Çok güzel yerlerde de ilçemizi temsil ederler” dedi. Konuşmasında 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Yahyalı Spor’a değinen Başkan Öztürk “ Yahyalı Sporumuzu buradan tebrik etmek istiyorum. Bölgesel Amatör Lige yükselmesinde birçok kişinin emeği var. Ben başta kulüp yöneticilerimizi, teknik heyetimizi ve sporcularımızı tebrik etmek istiyorum. Bölgesel Amatör Ligde kendilerine başarılar diliyorum.” diye konuştu.


Yahyalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Tarlacı’da konuşmasında kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Esat Öztürk’ e teşekkür ederek “ Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarında bize en büyük desteği veren Başkanımız Esat Öztürk’e şükranlarımı arz ediyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali kurumların işbirliği ile bir takım güzelliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu noktada bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. İlçemizdeki yavrularımızı, gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan kurtararak, güzel ahlak sahibi yaparak, yetenekleri de keşfederek, madden ve manen gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. “ ifadeleri kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:58
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