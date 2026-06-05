Başkan Özlü hepsini geziyor Düzce’de projeler yakın takipte

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tatil sonrası mesaisine yoğun programı ile devam ediyor. Şehrin köklü değişimi, kalkınması ve gelişmesi açısından önem taşıyan ve vatandaşlar tarafından da yakından takip edilen Cedidiye Kent Meydanı 2. etap, Zincirlikuyu İş Merkezi, Anıt Eser ve Millet Bahçesi 2’de devam eden çalışmalarda yeni aşamalara geçiliyor.

İlk olarak AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Belediye Meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi’nde çalışmaları değerlendiren Başkan Özlü, yapıda en fazla önem verdiği kısmın kütüphane olduğunu belirterek; "bugüne kadar gençlerimiz için 4 kütüphane inşa ettik ve bu kütüphanelerin beğenilmesini, sahiplenildiğini görünce çok mutlu oluyorum. Bizim işimiz çalışmak, sosyal mekanlar üretmek ve bu mekanların kullanılabilirliğini sağlamak.

Yaz dönemine geldik artık bizim çalışma alanımız şantiyelerdir. Zincirlikuyu İş Merkezi’nde de artık ince inşaat çalışmaları aşamasına geçtik. Çok kısa bir zamanda kütüphane başta olmak üzere bu güzel yapıyı da kullanıma açıyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarıma özveri ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Cedidiye Kent Meydanı 2. etap kısmında devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, Düzce’nin hem tarihini yansıtacak hem de en güzel çarşısı olacak alanda yaz sonu itibariyle çalışmaların tamamlanması hedefiyle hareket ettiklerini belirtti ve şöyle konuştu: "Cedidiye Camii minareleri ve karşısındaki ilk dükkanların yapımı ile başladığımız bu serüvende şehrimizin yepyeni bir kimliğe kavuşmasından büyük mutluluk duyuyorum. Çok değerli hemşehrilerim en güzel şehirde yaşamayı hak ediyor.

Buradaki dönüşümü çok yakında göreceğiz ve hatta yaz sonunda bittiğinde deneyimleyeceğiz. Tek tip dükkanları, nezih ve ferah bir alan içinde konforlu bir yaşam alanı olacak bu mekanda emeği geçen arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerime, sabırları ve bize olan inançları için teşekkür ediyorum."

Şehir Merkezi’nin yeni gözdesi olacak Millet Bahçesi 2 ve içinde yapımı devam eden Anıt Eser’in durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Faruk Özlü, toplam alanı 48 bin metrekare olan projede alt yapı çalışmalarının tamamen bittiğine dikkat çekerek "Sahanın olduğu kısmı çimlendirme aşamasına geçiyoruz.

Çevresi yürüyüş alanı olacak bölüm tamamen açık yeşil alan olarak kalacak. Ön kısımda Anıt Eser yükseliyor, sahanın kuzey tarafında da bir sahne konumlandırdık. Bu kısım çok amaçlı bir fuar alanı olarak da değerlendirilecek. Buradaki çalışmaların ardından hemen Millet Bahçesi 1 ile bağlantıyı sağlayacak Yeşil Yol’a başlıyoruz. Bizim her işimiz hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti içindir" ifadelerini kullandı.