Başkan Özlü 'Biz yaparız' dedi Akçakoca cezaevi kütüphane oluyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca’da atıl durumda bulunan tarihi cezaevinin, kütüphaneye dönüştürülerek gençlerin kullanımına sunulması için sürdürülen dönüşüm çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden proje süreci hakkında bilgi aldı.

Faruk Özlü, Milli Emlak’tan tahsisi alınan tarihi yapının kütüphaneye dönüştürülmesi amacıyla yaklaşık 3 yıl süren çalışmaların ardından yapım sürecinin başladığını ifade ederek, "Bundan birkaç yıl önce bu cezaevini kütüphane yapmak maksadıyla Milli Emlak’tan tahsisini aldık. Aşağı yukarı 3 yıldır Anıtlar Kurulu ile burada yapacağımız projeyi konuştuk. En son projemiz onaylandı. Projemizin onaylanmasından sonra bu projeyi gerçekleştirmek üzere ihale yaptık. İhalemiz tamamlandı, yer teslimi oldu. Şu anda da inşaatı devam ediyor. Burası inşallah yılsonuna kadar tamamlanacak" dedi.

Yapının kütüphane ve kafe olarak hizmet vereceğini kaydeden Özlü, "Burası güzel bir kütüphane ve kafe olacak. Akçakoca’da öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz burada hem ders çalışacaklar, hem kitap okuyacaklar hem de güzel zaman geçirecekler" diye konuştu.

Faruk Özlü, geçmiş dönemde yapılan eleştirilere de değinerek, "Bundan birkaç ay önce bir muhalefet partisinin başkanı buraya gelmişti, ‘Faruk Bey konuşuyor ama niye olmuyor’ demişti. Ben tekrar gelmesini ve bu inşaatı görmesini tavsiye ediyorum. Biz söyleriz ve yaparız" ifadelerini kullandı.