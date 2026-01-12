Başkan Özdemir’den medya mensuplarına vefa

Niğde Belediyesi bünyesindeki Horanta Kafe’de düzenlenen organizasyonda gazetecileri ağırlayan Özdemir, basın çalışanlarının toplumsal sorumluluğuna ve mesleğin zorluklarına değindi.

Basın mensuplarının kamuoyunu aydınlatma yolundaki emeğine vurgu yapan Başkan Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum. Gazetecilerin en özel günlerinde dahi mesleklerini bir kenara bırakamadığını görüyoruz. Kameralar, mikrofonlar hep elinizde. Gazetecilik tam olarak böyle bir meslek. Mesai kavramı olmadan, 7 gün 24 saat görevinizin başındasınız. Bunun için hepinizden Allah razı olsun"

Gazeteciliğin tarafsızlık ilkesiyle yapıldığında kutsal bir görev olduğunu ifade eden Özdemir, Atatürk’ün basına yüklediği anlamı hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"İyiyi de kötüyü de, güzel günü de zor günü de tarafsız bir şekilde topluma aktarıyorsunuz. Gecenin bir yarısında da, sabahın beşinde de oradasınız. Felaket anında da, güzel günlerde de hep sahadasınız. Şehrimizde ve dünyada olup biteni sizler sayesinde öğreniyoruz"

Başkan Özdemir, buluşmanın sonunda basın mensuplarına şehre katkıları için teşekkürlerini sunarak:

"Bu zorlu ama onurlu mesleği tercih ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da güzel günlerde, güzel vesilelerle bir araya geliriz. Davetimize icabet ettiğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum"

dedi. Yerel ve ulusal medya temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği programa belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.