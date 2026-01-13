Dünyada yaşamın sonu ne zaman? Oksijenin biteceği tarih netleşiyor
Bilimsel çalışmalara göre Dünya’daki yaşamın bir son kullanma tarihi var. Güneş’in giderek artan parlaklığı, gelecekte yeryüzünde insanoğlunun varlığını tamamen ortadan kaldıracak.
Her ne kadar bu süreci hızlandırabilecek başka faktörler olsa da; bunlar arasında Dünya'nın daha erken yaşanılamaz bir yer haline gelmesine neden olan iklim değişikliği de yer alıyor.
Bilim insanları atmosferimizdeki oksijeni analiz etti ve endişe verici sonuçlara ulaştı. Toho Üniversitesi (Japonya) ve Georgia Teknoloji Enstitüsü (Amerika Birleşik Devletleri) araştırmacıları tarafından yönetilen çalışma, gezegenimizde ne kadar vaktimiz kaldığına dair daha fazla ışık tuttu.
Araştırmaları, Dünya'nın mevcut seviyelere benzer oksijen içeren bir atmosferi ne kadar süre koruyabileceğini öğrenmeye odaklandı. Bu şekilde şaşırtıcı bir sonuca vardılar. Sonuçları, gezegenimizin bir milyar yıl içinde tüm oksijenini kaybedeceğini gösteriyor.
Süreç Kademeli Olacak ve Dünya İlkel Koşullarına Dönecek Tam süre konusunda bazı belirsizlikler olsa da, sürecin oksijen seviyelerinde ilerleyici bir azalma ile kademeli olacağı bir gerçek. "Oksijensizleşme" başladığında, atmosferik koşullar; oksijene ihtiyaç duymayan, hava ve ışık olmadan hayatta kalan mikroorganizmaların yaşadığı ilkel Dünya'dakine benzer değerlere geri dönecek.
Bütün bunlar, güneş parlaklığındaki artış nedeniyle, sert ve ani değişikliklere ve oksijen üretiminde azalmaya neden olacaktır. Bu şekilde geriye daha fazla metan içeren, az karbondioksitli ve koruyucu ozon tabakası olmayan bir gezegen kalacak.
400 binden fazla simülasyonun ardından uzman ekip, Dünya'daki yaşamın bir son kullanma tarihi olduğuna ve insanlar için elverişli koşulların sonsuza kadar sürmeyeceğine işaret ediyor.
