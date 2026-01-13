Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor

BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN TARİF NASIL YAPILIR? Malzemeler: 1 tatlı kaşığı chia tohumu 1 tatlı kaşığı keten tohumu 1 yemek kaşığı elma sirkesi 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı) 1 su bardağı su. Chia ve keten tohumlarını bir bardağa ekleyin. Bu tohumlar, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Üzerine 1 su bardağı suyu ekleyin ve tohumların suyu emmesini sağlayın. Karışımı birkaç dakika bekletin, böylece tohumlar şişecek ve jel kıvamı alacaktır. Elma sirkesi ve balı (eğer kullanıyorsanız) ekleyin. Elma sirkesi, sindirimi desteklerken, bal doğal tatlandırıcı olarak eklenir ve sindirim sistemini rahatlatabilir. Karışımı iyice karıştırarak homojen bir hale getirin ve sabahları aç karnına için. Düzenli olarak bu karışımı tüketmek, bağırsak hareketlerinizi düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu karışımı günlük rutininize eklemek, sindirim sisteminizin sağlığını iyileştirebilir. Ayrıca, bol su içmek ve dengeli bir diyetle beslenmek, bağırsak hareketlerini destekleyici etkilerini artırabilir.