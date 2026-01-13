  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak! Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu Her yerde aranıyordu… Cesedi ormanda bulundu! ‘Öldürüp gömdüm’ Dünyada yaşamın sonu ne zaman? Oksijenin biteceği tarih netleşiyor Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının babasına nasıl aylık bağlanabilir? Büyük ödül Nissan LEAF'in Dünyanın En İyi Kompakt Otomobili seçildi! Kış geldi! Kayak ve outdoor ürünlere talep arttı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor

Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve yaşam kalitesi için kritik öneme sahiptir. Ancak modern yaşam tarzı, düzensiz beslenme ve stres gibi etkenler, bağırsakların düzenli çalışmasını zorlaştırabilir. Bu durum, sindirim sorunlarına, şişkinliklere ve rahatsız edici mide problemlerine yol açabilir. Peki, bağırsakları ne çalıştırır? Bağırsaklara ne iyi gelir?

#1
Foto - Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor

Doğal ve etkili çözümlerle bu sorunları hafifletmek mümkündür. Her sabah tüketilen özel bir karışım, bağırsakları düzenli çalıştırarak mideyi rahatlatabilir ve tıkalı bağırsakları açabilir. İşte bağırsakları harıl harıl çalıştıran kür tarifi...

#2
Foto - Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor

BAĞIRSAKLAR NEDEN ÇALIŞMAZ? Yetersiz lif alımı ve düzensiz öğün saatleri, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Lif, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini teşvik eder. Lif açısından zengin gıdaların eksikliği, kabızlığa ve tıkanıklığa yol açabilir. Su, sindirim sisteminin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yetersiz su tüketimi, bağırsakların su emilimini artırarak dışkının sertleşmesine ve bağırsak hareketlerinin zorlaşmasına neden olabilir. Bu durum, kabızlık sorununu tetikleyebilir. Düzenli egzersiz yapmak, bağırsak hareketlerini teşvik eder ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Hareket eksikliği, bağırsakların tıkanmasına ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Stres ve anksiyete, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Stres, bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir ve sindirim problemlerine neden olabilir. Rahatlama ve stres yönetimi, bağırsak sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynar.

#3
Foto - Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor

Aşırı işlenmiş gıdalar, yüksek şeker ve yağ içeriği sindirim sistemini zorlayabilir. Beslenme alışkanlıklarındaki dengesizlikler, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir ve sindirim problemlerine neden olabilir. Bazı sağlık sorunları ve medikal durumlar, bağırsakların düzenli çalışmasını engelleyebilir. Sindirim sistemi hastalıkları, irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya bağışıklık sistemi bozuklukları, bağırsak hareketlerini etkileyebilir.

#4
Foto - Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor

BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN TARİF NASIL YAPILIR? Malzemeler: 1 tatlı kaşığı chia tohumu 1 tatlı kaşığı keten tohumu 1 yemek kaşığı elma sirkesi 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı) 1 su bardağı su. Chia ve keten tohumlarını bir bardağa ekleyin. Bu tohumlar, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Üzerine 1 su bardağı suyu ekleyin ve tohumların suyu emmesini sağlayın. Karışımı birkaç dakika bekletin, böylece tohumlar şişecek ve jel kıvamı alacaktır. Elma sirkesi ve balı (eğer kullanıyorsanız) ekleyin. Elma sirkesi, sindirimi desteklerken, bal doğal tatlandırıcı olarak eklenir ve sindirim sistemini rahatlatabilir. Karışımı iyice karıştırarak homojen bir hale getirin ve sabahları aç karnına için. Düzenli olarak bu karışımı tüketmek, bağırsak hareketlerinizi düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu karışımı günlük rutininize eklemek, sindirim sisteminizin sağlığını iyileştirebilir. Ayrıca, bol su içmek ve dengeli bir diyetle beslenmek, bağırsak hareketlerini destekleyici etkilerini artırabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23