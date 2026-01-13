Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor

BAĞIRSAKLAR NEDEN ÇALIŞMAZ? Yetersiz lif alımı ve düzensiz öğün saatleri, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Lif, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini teşvik eder. Lif açısından zengin gıdaların eksikliği, kabızlığa ve tıkanıklığa yol açabilir. Su, sindirim sisteminin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yetersiz su tüketimi, bağırsakların su emilimini artırarak dışkının sertleşmesine ve bağırsak hareketlerinin zorlaşmasına neden olabilir. Bu durum, kabızlık sorununu tetikleyebilir. Düzenli egzersiz yapmak, bağırsak hareketlerini teşvik eder ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Hareket eksikliği, bağırsakların tıkanmasına ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Stres ve anksiyete, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Stres, bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir ve sindirim problemlerine neden olabilir. Rahatlama ve stres yönetimi, bağırsak sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynar.