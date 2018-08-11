Başkan Orman'dan flaş karar! Beşiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, kulüp olarak seçime gideceklerini duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Orman'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım. Yeniden mücadele için seçime gideceğim. Aday olmak isteyenler açıklasın...

-İsteyen herkes aday olabilir. Kamuoyuna ne söylemek istiyorsa, gelir konuşur. Çok radikal kararların alınması lazım. Bunları da ancak gücünü tam olarak almış bir yönetim kurulu ile yapabiliriz. Kısa süre içerisinde seçime gidiyoruz.

-Şimdi geldiğimiz noktada evet, kriz var. Bu krizi ben yaratmadım. Biz bir ülkenin içindeki bir kurumuz. Bunu yöneteceğiz tabii ki, bizim işimiz bu. Alacağımız radikal kararlarla bu işi yöneteceğiz ancak bu irade gerektiriyor.

-Taraftarlar bana yazıyor şunu al başkan, bunu al başkan. Cep telefonuma devamlı mesaj atıyorlar. Genç arkadaşlar. Herkeste akıl var, bizde yok. Biz bilmiyoruz sanki kimi alacağımızı.

-Devre arası Talisca'ya 'Seni almak istiyoruz' dedim, 'Ben Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum' dedi. Kişiler kendini Beşiktaş'ın üstünde görmeye başlıyor. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ın üstünde hiçbir şey yoktur.

-Haftanın 7 günü, günde 15-17 saat Beşiktaş için çalışıyoruz. Bunlar amatör ruhla yapılan şeylerdir. Profesyonellik ise para karşılığı yapılır. Kimse profesyonellikle başkanlığı, yöneticiliği birbirine karıştırmamalı.

-Troll hesaplar varmış, ben yönetiyormuşum. Troll neymiş ben onu bile bilmem. Bir kişi bunu yaptığımı göstersin, başkanlığı bırakırım.