Başkan Oral, Süt Sanayici Temsilcileri ile bir araya geldi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Süt Sanayicileri ile bir araya gelerek, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, ulusal ve uluslararası pazarlara açılması ve marka haline gelmesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında bugün gerçekleştirilen ve Erzurum’daki Süt Sanayicileri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, öncelikli olarak sektörün sorunları, talepleri ve Erzurum Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Belgeleri alınan, Civil Peynir ile Göğermiş Peynir’in ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde pazarlanması ve Erzurum’a özgü ürünlerin marka haline getirilebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’de 3 binden fazla yöresel ürün olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Türkiye yöresel ürünler konusunda büyük bir zenginliğe sahip, ülkemizde toplam 432 Coğrafi İşaretli ürün var. Bunların 17’isi ilimiz adına alınmış coğrafi işaret belgeli ürünler. Hemen hemen her ilin kendine özgü özellikler taşıyan bir ürünü var. Bir ürünün belli bir yöreye, kente veya bölgeye ait olduğunu ispat etmenin en kolay yolu Coğrafi İşaret Tescilinden geçiyor. Yöresel değerler ancak tescille korunuyor. Erzurum ilimiz ile özdeşleşen “Erzurum Civil Peyniri” “Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir)” ibareli coğrafi işaretimiz Erzurum Ticaret Borsamız tarafından ülkemizde koruma altına alınmıştır.Koruma altına alınarak tescili yapılan coğrafi işaretli ürünlerimizin, il bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bizler için önemlidir.Bugün burada bizim amacımız hep beraber, hep birlikte ve Erzurum’un vizyonuna ve misyonuna yakışır bir şekilde Erzurum’a özgü coğrafi işaretli ürünleri üst marka Erzurum olacak şekilde daha ilerilere taşımaktır.” şeklinde konuştu.