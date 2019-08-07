Başkan Ölçek’ten Gökhan’a kınama

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın Kazdağları ile alakalı konuşmasındaki sözlerini kınadı.

Ülgür Gökhan’ın yaptığı konuşmanın kendi partisinden ve Çanakkale halkından da tepkiler aldığını vurgulayan Başkan Ölçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde aslında Kazdağları ile uzaktan yakından ilgisi olmayan ancak Kazdağları üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları dahilinde gerçekleştirilen eylemde, Ülgür Gökhan’ın çevre ile alakası olmayan çocuk tecavüzleri konusuna değinmesini şaşkınlık ile izledik. Ülgür Gökhan’ın bu tutum ve düşünce içerisinde olmasına kendi partililerinden ve Çanakkale halkından da tepki gelmiştir. Bizler bu konuşmayı siyasi etik ve değerlere sığdıramadığımızı belirtir, barışın şehrinde Gökhan’ın bu sözlerini kınadığımizı Çanakkale kamuoyu ile paylaşırız."