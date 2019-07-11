0553 313 94 23

Başkan Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 10 Samsunlu firmayı başarılarından dolayı kutladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
Başkan Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 10 Samsunlu firmayı başarılarından dolayı kutladı.


İSO her yıl yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 büyük sanayici kuruluşunun 2018 yılı raporu sonuçları açıklandı. Üretimden net satışlara göre Türkiye’nin İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesine geçen yıl 6 firmayla giren Samsun, bu yıl ise 10 firmayla adını yazdırdı.



“Onur ve gurur duyuyorum”


Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Samsun’u gururlandıran 10 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarılarını, “Takdire şayan” olarak nitelendiren Başkan Murzioğlu, “Adını listeye yazdırarak göğsümüzü kabartan tüm Samsunlu firmalarımızla büyük bir gurur ve büyük onur duyuyorum. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Ancak, tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Sanayicilik, üretim ve istihdam sağlama kolay değil. Ama biz, ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki; birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. Devletimizin de attığı adımları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.


Açıklanan listede, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 367.966.228 TL üretimden net satışla 57’nci sırada yer alırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 356.421.842 TL üretimden net satışla 73’üncü sırada yer aldı. Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin, 303.633.641 TL üretimden net satışla 165’inci basamaktan girdiği listeye, Özyılmaz Fındık Ti. ve San. Ltd. Şti de 300.151.998 TL üretimden net satışla 168’inci sıradan listeye girdi. Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti, 203.628.805 TL üretimden net satışla 432’inci sıradan, Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.196.023.200 TL üretimden net satışla 456’ıncı sıradan, Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş de 191.095.670 TL üretimden net satışla 469’uncu sıradan listeye adlarını yazdırmayı başardı.Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin 184.634.217 TL üretimden net satışla 486’ıncı sıradan girdiği listeye, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 180.358.533 TL üretimden net satışla 493 ve Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. de 179.875.490 TL üretimden net satışla 495’inci sıradan listeye girerek Samsun’un gururu oldular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Valiliğinden ’formaldehit’ açıklaması
    1. Ankara Valiliğinden ’formaldehit’..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Başkan Eroğlu, taksicilerle bir araya..
    4. Adıyaman’da 33 mahalle muhtarına..
    5. Adıyaman’da "Kümelenme ve Seracılık"..
    6. 5 yıldır boşanamayan kadının yardım..
    7. Çocuklarda ishale dikkat
    8. Adana ve Mersin’de 11 günde sahte..
    9. Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı..
    10. Ağrı’da MTSK Temsilcileriyle İstişare..
    11. Çiftçiler enerji maliyetlerinden mağdur
    12. Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
    13. 23 ülkeden gelen sanatçılar, Muş’u..
    14. Tarsus’taki 700 yıllık kervansaraylar..
    15. Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve..
    16. Komisyon, İzzet Alp'in yaşam..
    17. Bağlar’da Kentsel Dönüşüm için dev..
    18. TOKİ Ankara Kahramankazan 334 adet..
    19. İçişleri Bakanlığından "FETÖ" eğitimi
    20. Engelli çocuk kaybolduktan 18 saat..
    21. Bilek güreşçilerinden 2 gümüş 1 bronz..
    22. IKBY parlamentosuna ilk kadın başkan..
    23. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    24. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları..
    25. Kocaeli’de NATO boru hattından 2 ton..
    26. Irak Dışişleri Bakanlığından “Türkiye..
    27. Güney Kore ile Japonya arasında..
    28. Anca heykel dikin... Mansur Yavaş..
    29. Çin Savunma Bakanlığından ABD'ye..
    30. Ankara'da kimyasal madde alarmı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!