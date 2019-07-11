Başkan Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 10 Samsunlu firmayı başarılarından dolayı kutladı.

İSO her yıl yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 büyük sanayici kuruluşunun 2018 yılı raporu sonuçları açıklandı. Üretimden net satışlara göre Türkiye’nin İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesine geçen yıl 6 firmayla giren Samsun, bu yıl ise 10 firmayla adını yazdırdı.

“Onur ve gurur duyuyorum”

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Samsun’u gururlandıran 10 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarılarını, “Takdire şayan” olarak nitelendiren Başkan Murzioğlu, “Adını listeye yazdırarak göğsümüzü kabartan tüm Samsunlu firmalarımızla büyük bir gurur ve büyük onur duyuyorum. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Ancak, tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Sanayicilik, üretim ve istihdam sağlama kolay değil. Ama biz, ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki; birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. Devletimizin de attığı adımları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.

Açıklanan listede, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 367.966.228 TL üretimden net satışla 57’nci sırada yer alırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 356.421.842 TL üretimden net satışla 73’üncü sırada yer aldı. Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin, 303.633.641 TL üretimden net satışla 165’inci basamaktan girdiği listeye, Özyılmaz Fındık Ti. ve San. Ltd. Şti de 300.151.998 TL üretimden net satışla 168’inci sıradan listeye girdi. Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti, 203.628.805 TL üretimden net satışla 432’inci sıradan, Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.196.023.200 TL üretimden net satışla 456’ıncı sıradan, Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş de 191.095.670 TL üretimden net satışla 469’uncu sıradan listeye adlarını yazdırmayı başardı.Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin 184.634.217 TL üretimden net satışla 486’ıncı sıradan girdiği listeye, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 180.358.533 TL üretimden net satışla 493 ve Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. de 179.875.490 TL üretimden net satışla 495’inci sıradan listeye girerek Samsun’un gururu oldular.