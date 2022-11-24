Başkan Murat Köse'den tehditlere karşı geri adım yok! Görevlilere saldıran provokatör köpekperestler hakkında yasal işlem başlatıldı!

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş köpek sorununa karşı verdiği talimata uyan ve vatandaşlarını önceleyen AK Partili Mamak Belediyesi, kamuoyunda 'köpekperest' olarak adlandırılan güruhun hedefi oldu.

Başkan Murat Köse'den tehditlere ve karalama kampanyasına karşı tavizsiz dik duruş!

Her zamanki gibi iftira ve provokasyona soyunan köpekperest gruplar, Mamak Belediyesi'nin güvenli sokaklar için attığı adımların ardından yaygara koparmaya başladı. İtibar suikasti yapan köpekperestler, AK Partili belediyeyi ve Başkan Murat Köse hakkında kara propaganda başlattı.

İftira kampanyasının hedefi olan Başkan Murat Köse ise sosyal medya üzerinden saldırıda bulunan köpekperest gruplara tavizsiz dik duruş sergiledi.

"Sokakların saldırgan köpekler tarafından güvenliksiz hale getirilmesine izin veremeyiz"

Sosyal medyadan açıklamada bulunan ve "#ŞehirdeSahipsizKöpekOlmaz" etiketini kullanan Başkan Murat Köse, sokakları güvenli hale getireceklerini ifade ederek şunları söyledi:

Sokakların saldırgan köpekler tarafından güvenliksiz hale getirilmesine izin veremeyiz.

Çocukların ve her yaştan insanımızın köpek saldırısı korkusu ve ısırılma endişesi duymamaları için görevimizin gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz."

Başkan Murat Köse, paylaştığı tweette başıboş köpek sorununa yönelik attığı adımları da paylaştı.

"Yasal haklarımızı kullanacağız"

Köpeklerin öldürüldüğü yalanıyla kara propaganda yapan köpekperestlere papuç bırakmayan Başkan Murat Köse, yasal işlem başlatılan duyuruyu da paylaşarak şu ifadelerde bulundu:

"Allah-u Tealanın sesiz kullarına kimsenin zarar vermesine müsade etmeyiz.

Sosyal Medyada çarpıtılarak yapılan yayınlarla ilgili yasal haklarımızı kullanacağız.

Konu ile ilgili Basın Açıklaması web sitemizde yayınlanmıştır."

Provokatör köpekperestler için yasal işlem başlatıldı

Mamak Belediyesi tarafından yayınlanan açıklamada ise provokatörlük yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Başkan Murat Köse takdir topladı

Öte yandan Başkan Murat Köse, sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan takdir topladı. Başıboş köpek sorununa karşı harekete geçen Başkan Köse'nin tehditlere rağmen dik duruşuyla taviz vermemesi vatandaşlardan destek aldı.