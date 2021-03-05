Başkan Murat Ercan, Ali Odabaş ve Ali Ayvazoğlu’na Sincan’a yönelik yatırımları anlattı! Sincan’a yapılan yatırımlar incelendi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu yatırımları inceledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan misafirlerine projelerin detaylarını anlattı. “Önce İnsan Öncü Sincan” sloganıyla Sincan’ın çehresini değiştirecek birbirinden değerli yatırımlara imza atan Sincan Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu Sincan’a yönelik projeleri inceledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Odabaş ve Ayvazoğlu’na eşlik etti ve projelerin detaylarını anlattı. Fatih’te bulunan ve yapımında sona gelinen Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi ziyaret edildi. Merkez içinde olması planlanan bölümler incelendi, Başkan Ercan kolonsuz yapısıyla dikkat çeken yapı ile ilgili detayları anlattı. Ardından tamamlandığında Ankara’nın en büyük kongre merkezi olması planlanan ve yapımına 2019 yılında başlanan Kültür ve Kongre Merkezi ziyaret edildi.

Sıfır atık çalışmalarını bir adım daha öteye taşıyan ve kısa süre içinde açılması planlanan Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi gezildi. Adeta bir botanik bahçesi şeklinde tasarlanan merkezde bulunan gölet ve yeni yerine taşınan “Sıfır Atık Eğitim Merkezi” incelendi. Sincan Belediye Başkanı Ercan misafirlerine belediyenin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sincan Belediyesi Kültür Evi de ziyaret edilen yerler arasındaydı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliği için Sincan Belediye Başkanı Ercan’a teşekkür etti.

Kütüphaneler şehri Sincan’da matematik müzesi hizmete girdi

Sincan Belediyesi “Matematiğe Dokunuyorum” sloganıyla yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Matematiği so yut olmaktan çıkarıp daha anlaşılır ve kolay öğrenilir hale getiren Matematik Müzesi Sincan’da hizmet vermeye başladı. Müzeye her yaştan vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Sincan Belediyesi, Ankara’da bir ilk olan Matematik Müzesi’ni Sincan’a kazandırdı. Müze, kütüphaneler şehri Sincan’a yeni bir nefes getirdi. Matematik Müzesi’nin açılışına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getiren müze, öğrencilerin deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerine olanak sağlıyor. Matematiği ezberden çıkararak elle tutulur, gözle görülür hale getiriyor. Dünya tarihinde iz bırakan matematik üstatları ile tanışma ve onların teorilerini öğrenme fırsatı sunuyor. Açılışta konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçeyi kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ve birçok yatırım yaptıklarını ifade etti.

Bebekler için kütüphane

Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 0-5 yaş grubundaki çocukların gelişimine katkı sağlayacak örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. “Bebek Kütüphanesi” açılarak hizmet vermeye başladı. Kütüphaneyi ziyaret eden minikler kitaplarla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçen “Bebek Kütüphanesi”ni minikler ve aileleri çok sevdi. Bebek Kütüphanesi’nin açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve ilçe protokolü katıldı.

Aşevinde pişiyor vatandaşın evine ulaştırılıyor

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardıma devam ediyor, her gün onlarca kişiye gıda kolisi ve yakacak odun yardımında bulunuyor. Belediye aşevinde de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor. Günlük 900 tabildot sıcak yemek yardımı yapılıyor, yemekler hijyenik ortamlarda pişiriliyor, tek kullanımlık kaplarda vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor. Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana binlerce kişiye ulaşan Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, esnafa yardım elini uzattı. Kurulan 4 ekiple günlük ortalama 90 esnafa gıda kolisi yardımının yanında vatandaşlara gıda ve temizlik kolisi desteği de devam ediyor. Ayrıca Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan 230 asker ve polise öğle yemekleri veriliyor.

Sincan Belediyesi demokrasi parkını yeniledi

Yeşile ve çevreye yönelik hizmetleriyle adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyesi, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanlarından biri olan Demokrasi Parkı’nı yeniledi. Parktaki yürüyüş yolu sökülüp yapıldı, bozuk olan andezit taşları yenilendi. Çevre düzenlemeleriyle park bambaşka bir görünüme kavuştu. Sıfır atık konusunda yürüttüğü çalışmalarla örnek olan ve ödül üstüne ödül alan Sincan Belediyesi, bir taraftan da ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı’nda yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Park yepyeni görüntüsüyle görenleri büyüledi. Başkan Ercan, “Ekiplerimiz bir taraftan da Sincanımızın dört bir köşesinde bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin hummalı çalışması sonucu, Demokrasi Parkımızı kısa sürede yeniledik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Sincanlı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.