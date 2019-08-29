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Başkan Kurt’un 30 Ağustos mesajı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
Başkan Kurt’un 30 Ağustos mesajı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


30 Ağustos Zaferi’nin ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tüm imkânsızlıklara rağmen; halkın büyük çabası ve kahramanlığı ile kazanıldığını kaydeden Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:


“26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasında 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandı. Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, askeri bir zafer olmanın yanı sıra kayıtsız, şartsız milletin olacak egemenliğe aralanan bir dönüm noktasıdır. O gün; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Türk halkı bağımsızlığımıza el uzatanlara gereken cevabı verdi. Bu nedenle de tüm cumhuriyetçilerin, demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin; ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ‘vazgeçtim’ deme lüksü yoktur. Tek adam rejimine karşı kararlılıkla ‘Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti’ ülküsünü savunacak ve kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz. Türkiye, bugün büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Milletçe zor günler geçiriyoruz;vatandaşlarımızın alım gücü düştü, işçi ve memurun aldığı maaş ise gün be gün eriyor. Bu zor günleri, milletçe birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum. Yeter ki 97 yıl önce olduğu gibi bugün de el ele verelim ve güzel günlere olan umudumuzu kaybetmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anar, saygılarımı sunarım.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
  1. odunpazarı

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