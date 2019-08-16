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Başkan Kurt personel ile bayramlaşmaya devam ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle personel ile bayramlaşmaya devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:28
Başkan Kurt personel ile bayramlaşmaya devam ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı nedeniyle personel ile bayramlaşmaya devam ediyor. Hizmet binası, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri personeli ile bayramlaşan Başkan Kurt, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri personeli ile de bayramlaştı.


Odunpazarı Belediyesi Temizlik ve Park Bahçeler Şantiyesinde gerçekleştirilen Bayramlaşma törenlerine Başkan Kurt’un yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri ile belediye personeli katıldı.


İlk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne giden Başkan Kurt burada personelin bayramını kutladı. Bayramlaşa töreninde konuşan Başkan Kurt; “Odunpazarı Belediyesi’nin Temizlik İşleri bu işin en iyisini yapıyor. Ellerinize sağlık. Bütün Eskişehir ve Odunpazarı sizden çok memnun ve bizlerde çok memnunuz. Temizlik konusunda şikayetler kalmadı. Temizlik işinde ustalaştınız ve bu işi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Sizinle daha iyi şartlarda çalışmak istiyoruz. Fakat çıkarılan bu taşeron kanunu yüzünden 2020 yılı Haziran ayına kadar sizinle toplu sözleşme yapamıyoruz. Toplu sözleşme yapmak için 2020 Haziran ayını beklememiz lazım. O tarih geldiğinde sizler için çok daha iyi şartlar sunacağız. Hepinizin emeğine sağlık. Sizlere güveniyoruz ve sizleri seviyoruz” dedi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli ile bayramlaşan Başkan Kurt daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gitti. Başkan Kurt burada Park Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Taşeron kanununa burada da değinen Başkan Kurt, “Taşeron kanunu çıktığında 2020 yılına kadar toplu sözleşme yapılmayacağı ile ilgili karar verildi. O zaman bu kanunu neden çıkardınız. Bunun gibi pek çok sorun var ama kolay aşılabilecek sorunlar. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimizin çalışmasından oldukça memnunum. Odunpazarı halkı da sizlerden çok memnun. Yapmış olduğunuz parklar ve eserler herkesin gıpta ile baktığı yerler. Hepinizin eline sağlık. Az parayla ve savurganlık yapmadab bu işleri nasıl yapılacağını da gösteriyorsunuz. Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bu işi en iyisi. Park ve Bahçe çalışmalarına bakıldığında sizler titiz ve temiz olarak insana dokunacak şekilde çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Sizleri kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:28
  1. odunpazarı

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