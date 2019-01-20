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Başkan kötü haberi verdi: Hüngür hüngür ağlıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada, "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var" dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 22:54
Başkan kötü haberi verdi: Hüngür hüngür ağlıyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu sakatlanan Pereira'nın son durumuyla ilgili "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim, alınlarından öptüm. Bu gençlerin hakkı korunmalı. Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyor. Bu çocukların sahada haklarını koruyacak olanlar biz değiliz. Hakemler görevini ciddi ve adaletli şekilde yapacak.Biz bu takımla, bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspo sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ayağında kırık var"

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bir takım ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Sahada oynanan oyunu gördünüz. Sıkıntılı bir maç oldu. Pereira'nın ayağında kırık var. Mücadele açısından baktığınızda ancak bu kadar mücadele edebilirsin ama bazı unsurlar, bazı faktörler devreye girdiği zaman buna yapacak pek bir şey kalmıyor. Hakemle ilgili gerekli arkadaşlar gerekli açıklamayı yapacaklar ben prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma. 6 tane oyuncu değişti, 30 saniyeden hesaplasan 3 dakika yapar. Oyunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler, zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim, alınlarından öptüm. Biz bu takımla, bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Taraftarlara teşekkür ediyorum"

Mücadelelerinin devam edeceğini aktaran Ağaoğlu, "Bugün oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler ve koştular. Skoru hiç bir şekilde kabullenmediler. Bir noktaya kadar geliyorsunuz ama farklı şeyler devreye girdiği zaman işin içinden çıkmak o kadar kolay olmuyor. Pozisyonları incelemek, irdelemek benim işim değil. Müsabaka milyonların önünde oynandı. Takım olarak baktığımız zaman bu takım her şartta mücadele etmeye devam edecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 22:54
  1. Trabzonspor
  2. Ahmet Ağaoğlu

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