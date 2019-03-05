0553 313 94 23

Başkan Köşker, meclis toplantısında veda etti

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında üyelere veda edeb Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “İstemeden de olsa kırdığımız insanlar olabilir, ben hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum” dedi.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Başkan Köşker, meclis toplantısında veda etti

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında üyelere veda edeb Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “İstemeden de olsa kırdığımız insanlar olabilir, ben hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum” dedi.



Gebze Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Mart Ayı meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özerinin oylanmasıyla başladı. 17 gündem maddesinin görüşüldüğü mart ayı meclis toplantısında gündemin birinci maddesi olan Güzeller Mahallesi 6543 ada 4 nolu 6536 ada 1 parsellerin belediye tarafından teknik ve sosyal altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile, gündemin dördüncü maddesi olan Yapı Kayıt Belgesi alan 60 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.



Yerel seçimler öncesi son kez meclis başkanlığı yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis üyelerinden helallik istedi. Meclis üyelerinin tek tek kürsüde gerçekleştirdiği veda konuşmasının ardından konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Güzel bir görev süreci geçirdik ve birlikte son meclisimizi tamamladık. Siyasi görevler bir meslek değildir, hizmettir. Bizler de iki dönem Gebze Belediye Başkanlığı yaparak Gebze’mize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Sizlerle birlikte meclisimizde aldığımız kararlarla Gebze’mize güzel hizmetlerde bulunduk. Gerçekten uyum içerisinde, birbirimizi kırmadan güzel bir siyaset yaptık. Ortak amacımız Gebze’ye hizmet etmek oldu her zaman. İstemeden de olsa kırdığımız insanlar olabilir, ben hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Kendi adıma benim hakkım herkese helal olsun” dedi.


Başkan Köşker meclis toplantısının ardından meclis üyeleri ve aileleriyle veda yemeğinde bir araya geldi. Veda yemeğine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, eşi Ragibe Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri ve aileleri katıldı.Yemeğin sonunda Başkan Köşker meclis üyelerine hatıra olarak saklayacakları plaket ve hediye takdiminde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huawei'den "üstün" 5G iç mekan kapsama deneyimi
    1. Huawei'den "üstün" 5G iç mekan kapsama..
    2. Iğdır’da “Millet Kıraathanesi” açıldı
    3. Sapanca Gölü’nü besleyen Kurtköy..
    4. SAÜ Genç Yeşilay Topluluğundan..
    5. Başkan Saygılı, meclis üyeleri ile bir..
    6. Beykoz’da Mart Ayı Kültür Sanatla..
    7. Devlet Bahçeli seçim startına..
    8. Batman’da satışa hazır uyuşturucu ele..
    9. "Hemşehrilerimiz bu sefer bizi 5..
    10. "İngiliz finans sistemi ve bankaları..
    11. Türkiye’nin ilk kuduz anti serumu..
    12. Başkan Ertürk, Başaran Kapalı..
    13. Mısır'da 156 kiliseye ruhsat verildi
    14. İPTAL"Suud trollerin yeni hedefi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt'ta..
    16. Kamyonet motosiklete çarptı
    17. Bakan Akar: "Bizim amacımız,..
    18. Yürek burkan olay! Yaşlı adamdan..
    19. "Türkiye'nin ilk kuduz antiserumu yıl..
    20. Üsküdar’da Özbek şahıs denize..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar