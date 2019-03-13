Başkan Kızıldaş, doğup büyüdüğü mahallesinde coşkuyla karşılandı

Arguvan Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Kızıldaş, doğup büyüdüğü yer olan Çayırlı Mahallesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Çayırlı, Ermişli mahalleri ile Emirler ve Bömere mezralarını ziyaret etti. Doğup büyüdüğü topraklarda bu denli coşkulu bir karşılama karşısında duygulanan Başkan Kızıldaş, hemşerilerinin tek tek ellerini sıkarak, sohbet etme fırsatı buldu.

Başkan Kızıldaş, burada yaptığı konuşmada “Bugün burada sadece Çayırlılılar yok, Arguvan’ımızın her noktasından gelmiş değerli hemşerilerim, yüreklerine bizleri koyan yol arkadaşlarım var. Bu tabloyu görünce çok duygulandım. Bu kadar coşkulu bir karşılama hazırladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Burası nasıl benim köyümse ve çok özel duygularla buraya bakıyorsam aynı hisleri tüm Arguvan için taşıdığımı söylemek isterim” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadıklarını kaydeden Kızıldaş, “Başka düşüncelere sahip herkes size oy vereceğiz diyorsa, bu tarafsızlığımızdan kaynaklanıyor demektir. Bu köyde çocukluğumuzda aldığımız terbiyeyle, eğitimle 72 millete aynı gözle bakmayı öğrendik. Arguvan’ın gelenek ve göreneklerinde çağdaşlık, demokrasi, aydınlık düşünceler vardır. Arguvan’lı kimseyi ayrıştırmaz, ötekileştirmez. Bu nedenle Arguvan’ın Türkiye’de farklı bir yeri var. Küçücük bir ilçe adı kendinden büyük, nerede bir türkü sözü geçse akla Arguvan geliyor” ifadelerine yer verdi.

“Arguvan Belediyesini e -belediye sistemine geçirdik”

Geçtiğimiz 5 yıl boyunca tüm Arguvanlıların kendilerine destek verdiğini kaydeden Başkan Kızıldaş, “Tüm Arguvan’ımıza hizmet götürmeye çalıştık. Malatya’da bulunan ilçeler arasında çöpleri en düzenli toplanan yer biziz, Malatya’nın belediyeleri içinde ki en borçsuz belediye de biziz. Arguvan Belediyesini e -belediye sistemine geçirdik. Merkez ilçelerden sonra e-belediye sistemine geçen tek ilçe Arguvan’dır. Bu konuda da öncülük ettik. Bu kadar güzel ve değerli insanın olduğu yerde başarıda olur, verimde olur” ifadelerini kullandı.

Çayırlı mahallesi ziyaretinin ardından Ermişli mahallesine geçen Başkan Kızıldaş burada ki konuşmasında ise şunları kaydetti:

“Ermişli de erenlerin sıcaklığıyla karşılandık. Ermişli mahallesi Arguvan’ın tarihinde inancı gereği önemli bir yere sahiptir. Biz bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın yarınları için onlara daha aydın ve çağdaş ülke bırakabilmek için mücadele ediyoruz. Ermişlide ki gibi aydınlık yüzler olduğu sürece bu ülkeyi karanlıklara teslim etmeyeceğiz. Hepimiz kenetlendik, hep birlikte Arguvan’a sahip çıkıyoruz. Bu partiye gönül verenler olduğu sürece Arguvan’da kimsenin kazanma şansı yok. Bizler sizlere hizmet etmek amacıyla yola çıktık. 49 mahallemize 72 mezramıza hizmet etmeye çalıştık. Arguvan’ı çok daha güzel günler yaşatacağız”

Başkan Kızıldaş, konuşmasının sonunda Ermişli mahallesi sakinleriyle halaylar çekti.