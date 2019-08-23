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Başkan Kılıç’a Ankara’dan hizmet sözü

Tut İlçe Belediye Başkanı Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslar neticesinde çeşitli hizmetlerin sözüyle döndü.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:43
Başkan Kılıç’a Ankara’dan hizmet sözü

Tut İlçe Belediye Başkanı Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslar neticesinde çeşitli hizmetlerin sözüyle döndü.


Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Ankara’dan partinin üst düzey yöneticileri ve belediye başkanlarıyla çeşitli görüşmelerde bulundu. Başkan Mehmet Kılıç, üç gün süren görüşmelerde ilçeye fayda sağlayacak birçok hizmet ve birçok araç temini sözünü ve desteğini aldıklarını dile getirdi.


Başkan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bir büyükşehir belediyesinin Tut ilçesinin ‘kardeş belediye’ olacağı sözü verdiğini ve bu sözü yerine getirdiğini belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ‘kardeş belediye’ olduklarını söyledi.


Başkan Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yaptığı görüşme sonrasında Tut Belediyesi’nin acil olarak ihtiyacı olan itfaiye aracını kısa zaman içerisinde 1 adet yeni itfaiye aracı tahsisi yapılacağı sözünü aldı.


Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Tuncay Özkan ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Kılınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.


Kılıç,burada da kepçe, vidanjör, çöp aracı, cenaze nakil aracı ve çocuk oyun alanlarınaihtiyacının olduğunu belirterek gerekli yardımların yapılmasını Yavaş’tan talep etti.


Mansur Yavaş, Başkan Kılıç’ın taleplerinin en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturacağı sözünü verdi.


Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Şevran’ı ziyaret eden Kılıç, Çankaya Belediyesi’nden WC’lerin ve taziye evinin restorasyonlarının yapılması ve çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi için malzeme desteği sözünü aldı.


Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret eden Kılıç,ilçeye yapılabilecek tüm projeler için Başkan Yaşar’dan destek sözü aldı.


Türkiye Belediyeler Birliğinde Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı kampanya tanıtım toplantısına katılan Başkan Kılıç, Avrupa Birliği projeleri hakkında istişarelerde bulundu.


Başkan Kılıç toplantı sonrası AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile yaptığı özel görüşmede Avrupa Birliği projeleri ile ilçeye yardım sağlaması için gerekli projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.


Kılıç, ilçeye her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanması için çalmadık kapı bırakılmayacağını ve ilçenin plan ve program çerçevesinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması hususunu, kendisi için asli ve onurlu bir görev olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:43
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