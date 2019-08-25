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Başkan Kılca ve meclis üyeleri, tesisleri ve yatırımları gezdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, düzenlenen teknik bir geziyle Karatay Belediyesi meclis üyelerine, belediyeye ait tesisleri ve belediye tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları tanıttı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:39
Başkan Kılca ve meclis üyeleri, tesisleri ve yatırımları gezdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, düzenlenen teknik bir geziyle Karatay Belediyesi meclis üyelerine, belediyeye ait tesisleri ve belediye tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları tanıttı.


Programa, Başkan Hasan Kılca ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı. Teknik gezi programı kapsamında geziye katılan meclis üyeleri önce Karatay Belediyesi tarafından yapımı son aşamasına gelen İsmil’deki termal tesislerini gezdi. Hasan Kılca, belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri daha sonra Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri ve Asfalt Şantiyesi, Saraçoğlu Hobi Bahçeleri, Karaaslan Piknik Bahçesi ve Karatay Şehir Parkı gibi önemli tesisler ile yatırımlarını da hep birlikte yerinde inceleme fırsatı buldu.



“Çıtayı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum ”


Karatay’da oluşan bu başarı çıtasının kendilerindeki sorumluluğu bir kat daha artırdığını söyleyen Başkan Kılca, “Ama bizim de oldukça başarılı, tecrübeli ve yeni fikirlere açık güzel bir ekibimiz var. Dolayısıyla Karatay Belediye Meclisimizin de kıymetli katkılarıyla yeni dönemde de hep birlikte önemli projelere ve yatırımlara imza atacağımıza ve bu çıtayı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Hepimizin tüm çabası ve amacı da zaten bu yönde. İnşallah Karatayımızı çok daha güzel bir geleceğe taşırken hem birliğimizi koruyacağız hem de ilçemizi marka şehirler arasına girmesi için de büyük gayret göstereceğiz” dedi.


Başkan Kılca, bugüne kadar Karatay’ın dört bir yanında hayata geçirilen tüm hizmetlerde meclis üyelerinin de çok önemli katkısının bulunduğuna vurgu yaparak, Karatay’ın gelişmesinde büyük katkıları olan önceki dönem belediye başkanı Mehmet Hançerli’ye ve bugüne kadar görev almış bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:39
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