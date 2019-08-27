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Başkan Kılca, stajını tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz döneminde belediyede stajlarını tamamlayan öğrencilerle bir araya gelerek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

27 Ağustos 2019 Salı 14:56
Başkan Kılca, stajını tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz döneminde belediyede stajlarını tamamlayan öğrencilerle bir araya gelerek, katkılarından dolayı teşekkür etti.


Başkanı Hasan Kılca, belediyede stajlarını tamamlayan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Staj süresince tecrübeleri ve yaşadıklarıyla ilgili öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılca, emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilerle tek tek vedalaştı. Stajyerlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Hasan Kılca, stajın, eğitimin pratiğe ve tecrübeye dönüşmesiyle geleceğe yön vermesi bağlamında çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Kılca, “Sizler, Karatay Belediyesinde staj yapmanın ayrıcalığını yaşadınız ve bildiğiniz gibi staj eğitimi, iş hayatına atılmadan önce sizlere deneyim kazandıran oldukça kıymetli bir saha. Karatay Belediyesi olarak geleceğin teminatı siz gençlerin yanında olduk bundan sonra da bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Burada yaptığınız stajın meslek hayatınızda ve kariyerinizde sizlere büyük yararlar getireceğine inanıyorum. Zira sizlerin eğitimleri ve kendinizi geliştirmeniz bu anlamada çok önemli. Bizler de sizlere bu manada katkı sunmaya gayret ettik. Konya’mızın ve ülkemizin arkasındaki gerçek güç sizlersiniz. Bu güzel ülkemizi daha yukarılara taşımanın en önemli yolu çok çalışmak. Türkiye’yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak sizlerin elinde ve bunu başaracağınıza inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:56
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