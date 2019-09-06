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Başkan Kılca: "Öğrencilerimizin güvenliği için üzerimize düşeni yapacağız"

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri için toplantı gerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:02
Başkan Kılca: "Öğrencilerimizin güvenliği için üzerimize düşeni yapacağız"

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri için toplantı gerçekleştirildi.


Karatay’da 2019-2020 eğitim ve öğretim maratonu öncesinde öğrencilerin eğitim, güvenlik, sağlık hizmetleri ve idari konularla ilgili sorunları ve alınacak tedbirler Aziziye Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda ele alındı. Toplantıya Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay mülki amirleri, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.



"Okulların çevresinde güvenlik önlemleri artacak"


Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, çocukların güvenli ve huzurlu koşullarda eğitim alması için gerekli tüm imkanların kullanılacağını dile getirerek; ilçede eğitimin huzurlu koşullarda yapılması için eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulların çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırılacağını söyledi. Kaymakam Abdullah Selim Parlar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ülkemizin geleceği çocuklar ve gençlerin huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için her alanda gerekli özeni göstereceklerini ifade etti.



"Kurumlarla işbirliği yapıyoruz"


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, okulların güvenliği noktasında alınacak tedbirler konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için belediye olarak göreve hazır olduklarını söyleyen Hasan Kılca; "Eğitimin en iyi şekilde yapılabilmesi, istenilen başarının gerçekleştirilebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de okul güvenliğidir. Öğrencilerimizin zararlı madde kullanımı, şiddet gibi risklerden korunması ve güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasıyla birlikte ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmesi için faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz" dedi.



Karatay’a 6 yeni okul kazandırılıyor


Başkan Hasan Kılca, "Belediye olarak eğitim konusunda çok hassas bir tutumumuz var. Göreve gelir gelmez eğitim kurumlarının bakımlarını yapmaya başladık. İlçemize 6 yeni okul daha kazandırıyoruz. Öte yandan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezimiz (BİLSEM) tamamlandı ve bu sezon faaliyete geçecek. Diğer okullarımızı da bu sene sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurarak Karatay’da Yaz Spor Okulları kapsamında öğrencilerimizin belediyemiz öncülüğünde ilçemizde spor yapma imkanı bulmalarını sağladık" dedi.



"Öğrencilerimize kırtasiye desteğimiz pazartesi verilecek"


Başkan Kılca, Karatay Belediyesinin eğitime dönük yatırımlarının çanta ve kırtasiye desteğiyle sürdüğünü kaydederek Pazartesi günü tüm 1. sınıf öğrencilerinin kırtasiye malzemelerinin sıralarında olacağını söyleyerek, "Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki 58 okulda eğitim hayatına ’merhaba’ diyen birinci sınıf yaklaşık 8 bin öğrencimizin çanta ve kırtasiye ihtiyacını karşılayacağız. Okul çantası, beslenme çantası, abaküs, sayı fasulyesi ve çubuğu, boyama kitabı, şeffaf dosya, kalemlik, kurşun kalem, kırmızı kalem, alıştırma kalemi, silgi, kalemtıraş, kuru boya ve pastel boyadan oluşan kırtasiye malzemesi desteğimizi okulun ilk gününde çocuklarımıza dağıtmış olacağız. Eğitime yapılan her yatırımı çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırım olarak görmeye, evlatlarımız için çaba göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Şeker, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gerek eğitim ve gerekse tarama faaliyetleri konusunda bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demirgül ise toplantıda Karatay’daki okulların çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili bilgi verdi.Son olarak İlçe Milli Müdürü Sami Sağdıç, Karatay’ın Eğitim-Öğretim durumu ile ilgili sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:02
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