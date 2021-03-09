Başkan Kılca: Karatay’ı marka ilçe haline getireceğiz

Kılca, şöyle konuştu: “Ekip arkadaşlarımla yola çıkarken “Bir Başka Karatay” dedik ve işe koyulduk Şunu çok iyi biliyoruz ki şehirler, yalnızca yollardan ve binalardan ibaret değildir. Hele bu ruhu olan Konyamız ve Konyamızın kalbi Karatayımıza hizmet etmek bizler için gururdur. Geride bıraktığımız süreçte Karatayımıza hizmet etmenin gururunu yaşadık, yaşıyoruz. Bizim için ödül; Karataylı her bir hemşehrilerimizin gönlüne girmektir. Bu kapsamda hükümetimiz ve valiliğimizin katkılarıyla; Büyükşehir Belediyemizin de kıymetli destekleriyle birçok projeyi, birçok hizmeti hayata geçirdik. 2020 maalesef Covid-19 virüsüne karşı verilen mücadeleyle hatırlanacak. Kurumlarımız ve yerel yönetimler olarak bu sürecin en az hasarla atlatılması için büyük bir mücadele veriyoruz. Hep birlikte alacağımız tedbirlerle 2021 yılında bu hastalığı yeneceğiz inşallah. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi yeni yılda da yeni hizmetlerle özgün projelerle Karatay’ın ve Karataylı hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.”.

Tüm imkânlar seferber edildi

Kılca, eğitim yatırımlarına da değindi. Kılca, kaliteli eğitim için tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyledi. Kılca, şunları dile getirdi: “İlçemize yeni okullar kazandırıyoruz. Aktif okulların da çevre düzenlemelerini yapıyoruz, eksikliklerini gideriyoruz. İlçemize Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi, Hacıyusufmescit Mahallemize 24 derslikli okul, Hamzaoğlu Mahallemize 24 derslikli okul armağan ettik. Hamzaoğlu ve Köprübaşı mahallelerimize 2 yeni anaokulu kazandırdık. 2021 yılında da çalışmalarımız devam edecek. 2019 yılında çok güzel bir proje başlatarak ilçemizde ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemelerini 2020 yılında da hediye ettik. Eğitime yönelik bir proje daha hayata geçirerek Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) da katkılarıyla okullara Robotik Kodlama Atölyeleri kuruyoruz."