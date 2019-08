Başkan Kılca, Atabey Gençlik Kampı’nda gençlerle buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir’deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nı ziyaret ederek burada kamp yapan Karataylı gençlerle buluştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir’deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda gençlerle bir araya geldi. Beyşehir Gölü kenarında kurulan kamp ziyareti kapsamında gençlerle sohbet ederek oyunlarına katılan Hasan Kılca, fiziki ve altyapı belediyeciliğinin yanı sıra sosyal projelere de katkı verdiklerini belirterek, her zaman gençlerin yanında oldukları mesajını verdi.

Kamp ortamlarını kendisinin de çok sevdiğini belirten Başkan Kılca, kamp ortamındaki dostluklarında hiç unutulmayacağını söyledi. Başkan Kılca, “Sizler, bizlerin her zaman destekçisi oldunuz. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de sizlere yönelik birçok proje hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. İnşallah hep birlikte bu ve daha birçok projelerle her zaman sizlerin yanında olacağız. Kampta hem eğleniyor hem de milli ve manevi değerlerle ilgili çok önemli bilgiler ediniyorsunuz. Amacımız da zaten bu. Her anlamda kendini yetiştirmiş, milli ve manevi değerlere sahip bir nesil için gayret gösteriyoruz. Bu güzel kampı hayata geçiren ve kapılarını sizlere açan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, ekibine, sizlerle ilgilenen ilçe teşkilatımıza ve ilçe gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, gençlere yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Genç, “İlçe Gençlik Kolları Başkanımız böyle bir projelerinin olduğunu bizlere söylediğinde çok memnun olduk ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ile birlikte gereken her türlü desteği vereceğimizi kendilerine söyledik. Bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey’e ve Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Çünkü gençler bizim için çok önemli. Çok güzel bir ortam. Böylesi ortamların siz gençlerin geleceğine ve yetişmelerinize katkı sağlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Sert ise, kendilerine böyle bir ortamı sağladıkları için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’e teşekkür etti.

Ziyarete Başkan Hasan Kılca ile birlikte AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Sert de katıldı.