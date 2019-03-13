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Başkan Kayda’dan birlik ve beraberlik toplantısı

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, vatandaşlarla birlik ve beraberlik toplantısı yaptı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:36
Başkan Kayda’dan birlik ve beraberlik toplantısı

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, vatandaşlarla birlik ve beraberlik toplantısı yaptı.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Atatürk, Gaffar Okkan, Caferbey, Hacıbektaşlı, Sart ve Yılmaz Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Düzenlenen birlik ve beraberlik toplantısında Egenin incisi Salihli’de buluştuklarını ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Aynı havayı teneffüs ettiğimiz ve rızkımızı kazandığımız güzel şehrimizde uzun yıllardır bir arada yaşıyoruz. Göreve başladığım 2014 yılında ilk olarak Gaffar Okkan Mahallemize muhtarlık binası ve sağlık evi yaparak hizmete başladım. Ayrım yapmaksızın tüm mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde daha büyük projelerle Salihli’mize hizmet etmek için hemşehrilik müessesinde birleştiğimiz siz değerli vatandaşlarımızdan destek istiyoruz” diye konuştu.


AK Parti’nin MHP ile Cumhur İttifakında gönül birlikteliği yaptığını belirten AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, “Salihli’de belediye başkanı adayımız Zeki Kayda’dır. Salihli’de, Manisa’da ve ülkemizde Cumhur İttifakını daha da güçlendirmek için sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi. MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın da, 5 yılda yapılan hizmetlerle Salihli’nin büyük bir değişim yaşadığını söyleyerek Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda’ya destek istedi. Toplantıda Atatürk Mahallesi sakinleri adına konuşan Mustafa Çalın ise, “Zeki Başkanımızın yaptığı hizmetlerden memnunuz. Ne zaman bir talebimiz olsa hemen yerine getirdi. Mahalle sakinleri olarak Zeki Başkanımıza desteğimiz tamdır” dedi.


Öte yandan seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı MHP’li Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Kurttutan, Kemer, Kale, Başlıoğlu, Şirinyer, Çamurhamamı, Sindel, Ortaköy ve Kırdamları Mahallelerini ziyaret ederek yeni projelerini vatandaşlarla paylaştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:36
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