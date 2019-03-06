Başkan Kayda: “Salihli’nin geleceği için çalışıyoruz”

Seçim çalışmalarına Tekelioğlu, Karayahşi ve Çayköy mahallelerinde sürdüren Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Beş yılda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele verip, dev projeleri hayata geçirip, Salihli’nin geleceği için çalıştık” dedi.

Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’ya destek isteyen MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, “Sizlerden hem Manisa, hem de Salihli’nin geleceğine yatırım yapan adaylarımıza destek istiyorum. Çünkü Salihli’de son 5 yılda dev yatırımlar yapıldı” dedi. Tüm seçmenleri sandığa gitmeye davet eden AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, “Biz Salihli hizmeti için yola çıktık. Salihli’de Cumhur İttifakının adayı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cengiz Ergün’dür. Manisa ve ilçelerinde Cumhur İttifakının seçimlerden zaferle ayrılması için Ak Parti ve MHP olarak omuz omuza çalışacağız. Ak Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum, sandığa gidip, mührü üç hilale vurun” diye konuştu.

Salihli Belediye Başkanı olarak 5 yıldır görev yaptığını vurgu yapan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Büyükşehir yasasından önce 25 mahalleye hizmet götürülürken, biz 102 mahalleye ayrım yapmaksızın hizmet yaptık. Mahallelerimize ayrım yapmaksızın yollarına parke taş döşeyip, yazın tozdan, kışın çamurdan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz dev projelerle Salihli’ye hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bugün alnımız ak, kalbimiz mutlu, gönlümüz mutlu, çünkü 2014 yılında verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik” dedi.

Yapılamayan dur-geç köprülerini yaparak bismillah dediklerini belirten Başkan Kayda, “Atatürk Spor Salonu, Atış Poligonu, Masal Ormanı Parkı, Bülent Ecevit Köprülü Kavşak, Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı, Yağmur suyu projesi ile 3 ana caddeyi prestij caddesi yaptık. Yarım kalan fakülte binasını tamamladık. Bizim işimiz bu projeleri hayata geçirmek oldu. Kısacası 5 yılda Salihli’nin geleceğine yatırım yaptık” şeklinde konuştu.

Doğalgaz sözünü de tuttuklarını kaydeden Başkan Kayda, “Doğalgaz sözünü vermiştik, şimdi Salihli’ye doğalgazı getirdik. Şuan 9 bin abone doğalgaz bağlandı. Doğal gaz Organize Sanayi Bölgesine de gidecek. Şimdi sırada TOKİ var. TOKİ’de cephanelikte yükselecek. Belediyecilik iş yapmaktır hizmet üretmektir. Biz 5 yılda hem iş ürettik, hem de hizmet yaptık. Şimdi önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakının gücüyle daha çok önemli projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.