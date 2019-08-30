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Başkan Kaya müteahhitlerle buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçedeki müteahhitlerle bir araya geldiği toplantıda sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Başkan Kaya müteahhitlerle buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçedeki müteahhitlerle bir araya geldiği toplantıda sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.


Başkan Kaya, müteahhitlerin yaşadıkları sıkıntıları ve düşüncelerini kendileriyle samimi bir şekilde paylaşmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Toplantıda konuşma yapan Başkan Kaya, “İncirliova’mız nüfusu sürekli artan, gelişen ve sürekli büyüyen bir ilçe. Aydın’a yakınlığı ile ikinci merkez ilçe olma potansiyeline sahibiz. Bu sebeple ilçemizde inşaat sektörü sürekli hareketli. Sektör şu an duraklama dönemi yaşasa da biz ilçemizde yatırım yapan siz değerli müteahhit arkadaşlarımızla planlı, güvenli ve sağlıklı bir şehirleşme için uyumlu çalışmayı önemsiyoruz. Benim derdim İncirliova, her zaman söylüyorum, benim parti ayrımım yok, ben herkesin belediye başkanıyım. İncirliova için kim taş taş üstüne koyuyorsa onunla çalışmaya, ona destek olmaya hazırız. Bizim amacımız İncirliovamızı emin adımlarla geleceğe taşımak, güzelleştirmek, yaşam kalitesi çok daha yüksek huzurlu bir kent haline getirmektir. Toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Toplantıda söz alarak düşüncelerini paylaşan müteahhitler Başkan Kaya’ya sektörü önemseyerek böyle özel bir toplantı düzenlediği için teşekkür ettiler.


Kültürpark Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, birim amirleri ile imar müdürlüğü personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 08:55
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