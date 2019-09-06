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Başkan Kavuş Cuma buluşmalarına devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Cuma Buluşmaları’ kapsamında Dere Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 16:25
Başkan Kavuş Cuma buluşmalarına devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Cuma Buluşmaları’ kapsamında Dere Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un her hafta mutad olarak gerçekleştirdiği ‘Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi İmam Seki Camisi oldu. Burada kıldığı Cuma namazının ardından mahallelilerle bir araya gelen Başkan Mustafa Kavuş, vatandaşlarla sohbet etti. Cuma buluşmaları sayesinde hem vatandaşları dinleme hem de kendilerini ifade etme olanağı yakaladıklarını kaydeden Başkan Kavuş, Meram’ın her bir mahallesinin ayrı bir potansiyelinin bulunduğuna vurgu yaparak, “Bu potansiyeli harekete geçirerek ‘Modern Meram’ ve ‘Mutlu Meramlılar’ hedefine hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.



“Hem vatandaşımızı dinliyor, hem de kendimizi ifade ediyoruz”


Vatandaşların dertlerini, sıkıntılarını ve önerilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduğu için ‘Cuma Buluşmalarını önemsediğini kaydeden Başkan Kavuş, buluşmaların belediyecilik hizmetlerini ilçe ve mahalle halkının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek adına en güzel yollarından biri olduğunu belirtti. ‘Memleket İşi Gönül İşi’ sloganının ve ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışının en güzel tezahürlerinden biri olan ‘Cuma Buluşmaları’nın ‘Modern Meram’ ve ‘Mutlu Meramlılar’ gayesine büyük fayda kattığının altını çizen Başkan Kavuş, “Hangi projeyi hayata geçirirseniz geçirin hizmetin asla değişmeyen altın kuralları var, bunlar vatandaşı dinlemek ve kendinizi ifade edebilmektir. Her Cuma gerçekleştirdiğimiz bu birliktelikler bu kural için güzel bir fırsat. Vatandaşımızı dinliyor, kendimizi ve çalışmalarımızı anlatma fırsatı buluyoruz. Bu nedenle bu buluşmalar her zaman devam edecek, vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Meram’ın potansiyelini ortaya çıkardıkça yüzler daha çok gülecek”


Dere Mahallesinin birçok açıdan işlenmemiş bir cevher olduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonraki icraat politikalamızı şekillendirecek en önemli başlıklardan biri de Meram’ın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve işlenmemiş yönlerini bir sanatkar edasıyla işleyerek hizmete sunmak. Dere Mahallesi de güzelliğinin yanısıra, şehrin hemen yanıbaşında turizmden tarıma, kültürden şehir hayatına sunacağı katkıya kadar bünyesinde önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve mahallemizin yaşam standardını yükselterek vatandaşlarımızın mutluluğuna katkıda bulunmak adına çalışmamızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Sonuçta kazanan sadece Dereliler değil, tüm Meramlılar ve tüm Konyalılar olacaktır.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:25
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