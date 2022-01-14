  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Başkan Kartoğlu’ndan Akit’e nezaket ziyareti
Medya

Başkan Kartoğlu’ndan Akit’e nezaket ziyareti

AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden ve başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 10:59:22 - 2022-01-14 10:59:21
Başkan Kartoğlu’ndan Akit’e nezaket ziyareti

Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş bir ortamda geçen sohbette güncel meseleler ele alındı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası nezih ev sahipliği için Karahasanoğlu’na teşekkür eden Kartoğlu, Akit Medya Grubu çalışanlarına da kolaylıklar temennisinde bulundu. Karahasanoğlu da, çalışmaları ve vizyoner projeleriyle Başakşehir’in marka değerini yükselten Başkan Kartoğlu’na başarı dileklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay