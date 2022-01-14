Başkan Kartoğlu’ndan Akit’e nezaket ziyareti
AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden ve başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş bir ortamda geçen sohbette güncel meseleler ele alındı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası nezih ev sahipliği için Karahasanoğlu’na teşekkür eden Kartoğlu, Akit Medya Grubu çalışanlarına da kolaylıklar temennisinde bulundu. Karahasanoğlu da, çalışmaları ve vizyoner projeleriyle Başakşehir’in marka değerini yükselten Başkan Kartoğlu’na başarı dileklerini iletti.