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Aktüel

Başkan Kaplan’dan sosyal belediyecilikte yeni bir adım

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sosyal belediyecilik üzerine verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:15:37 -
Başkan Kaplan’dan sosyal belediyecilikte yeni bir adım

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sosyal belediyecilik üzerine verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi.


Kaplan’ın ’Hayat paylaştıkça güzel’ sloganıyla kurduğu ’Sevgi Çatısı’ merkezinde vatandaşların kullanımına ihtiyaç duymadığı giysi, ev eşyası, oyuncak gibi ürünleri bu merkezde toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


Hizmete açılan merkez, gönderilen eşyaları temizleyip kullanıma hazır hale getirdikten sonra talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Vatandaşlar dilerse 0537 329 20 23 - 0256 761 40 24 numaralı telefonları arayarak eşyalarının evlerinden alınmasını talep edebilecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bu çatının altında birlik, beraberlik ve paylaşımın verdiği mutluluk var. Vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim için önemli bu nedenle bu hizmete başlayarak bu tebessüme vesile olabildiğimiz için çok mutluyum. Şimdiden paylaşarak çoğalmanın inancında olan ve bu hizmetimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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