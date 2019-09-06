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Başkan İşlek, Güreşteki gelir ve giderleri açıkladı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, 31’inci Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşlerindeki gelir-gider tablosunu kendi sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:31
Başkan İşlek, Güreşteki gelir ve giderleri açıkladı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, 31’inci Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşlerindeki gelir-gider tablosunu kendi sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı. Güreşler öncesinde kamuoyuna söz veren Başkan İşlek, hangi kurum veya kişiden ne kadar girdi elde edilmiş, nereye ne kadar harcama yapılmış, tek tek liste halinde paylaştı.


31’inci Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ardından Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, güreşteki gelir-gider tablosunu kendi sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı. 67 başpehlivan ve 852 güreşçiye ödenen toplam ücretin 492 bin 810 TL olduğunu belirten İşlek, "Hepsi şahıslarına imza ve makbuz karşılığı ödenmektedir. Tüm organizasyonun, reklam, promosyon, ses, görüntü sistemleri, matbaa giderleri, yemek bedelleri, sesli araç kiralama ve giydirme vb. bedellerin toplamı 174.600 TL olup Belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Güreşlerimiz ile ilgili katkı koyan ve resmi olarak girişleri yapılan bağış, yardım, satış stantları kiralama ve reklam gelirleri toplamı 797 bin 950 TL’dir. Güreşler için kurulan yeni derneğimizin Kasasında 305 bin 140 TL parası mevcut olup 32’inciAltın Kiraz Güreşlerimiz için hazır olarak beklemektedir. Bu sene 9 bin civarındaki tribün kapasitesini 11 bin 800’e çıkarmamıza rağmen gelen 20 bin üzerindeki seyircimizden içeriye giremeyen vatandaşlarımızdan tek tek özür diliyorum. Keşke 20-30 bin kapasiteli bir stadımız olsaydı da kimse üzülmeseydi. Önümüzdeki sene çok daha fazla seyirci kapasitesi için elimizden geleni yapacağız. Şundan emin olunuz ki Peygamber sünneti olan bu manevi organizasyonun en şeffaf ve en adil güreşleri maddi ve manevi olarak Korkuteli’nde yaşayacaktır. Her sene bir üst düzey organizasyonla 3-4 yıl içerisinde sadece Türkiye’de değil tüm dünyada konuşulacak olan Korkuteli için Dualarınızı eksik etmeyiniz" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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