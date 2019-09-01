0553 313 94 23

Başkan Işıksu: “Esnafın yüzü gülerse Adapazarı’nın yüzü güler”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Tarihi Uzunçarşı ve Dar Sokak’ta esnafı ziyaret etti, gerçekleşen ve planlanan çalışmaları istişare etti.

01 Eylül 2019 Pazar 15:41
Başkan Işıksu: “Esnafın yüzü gülerse Adapazarı’nın yüzü güler”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Tarihi Uzunçarşı ve Dar Sokak’ta esnafı ziyaret etti, gerçekleşen ve planlanan çalışmaları istişare etti.


Görev başında oldukları çalışma dönemi boyunca istişare kültürünü daha da güçlendirmek için gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Seçim öncesinde de belirttiğim gibi Adapazarı’mıza değer veren, hakkında muhabbet besleyerek fikir ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimizle geleceğe birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tüm mahallelerimize gidiyoruz, muhtarlarımızı, kıymetli vatandaşlarımızı dinliyoruz, çözüm üretiyoruz. Esnafımızdan Allah razı olsun, her zaman bizle beraberler ve Adapazarı’mızın bugünü ve geleceği için çaba sarf ediyorlar” dedi.


Adapazarı’nın çok kıymetli ve çok özel bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Işıksu, “Adapazarı, şehrimizin, kalbi, merkezi; kardeşlik ve dayanışmanın şehri. Adapazarı bizim dünyamız. Cadde ve sokaklarında ticaretin tarihi, bereketin izleri olan Adapazarı’mızda her zaman esnafımızla birlikte olmaya, talep, şikayet ve önerilerine cevap vererek, projelerimizi bir bir hayata geçirerek şehrimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Esnafımızın yüzü gülerse, Adapazarı’mızın yüzü güler” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saldırının nedeni bilinmiyor! Afganistan'ın hava saldırısında 12 sivil öldü
    1. Saldırının nedeni bilinmiyor!..
    2. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    3. Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler’in..
    4. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    5. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    6. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    7. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    8. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    9. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    10. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    11. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    12. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    13. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    14. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    15. Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini..
    16. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    17. Sakarya Nehri’nde çevre ve görüntü..
    18. İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!
    19. Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü..
    20. Eşi tarafından sokak ortasında..
    21. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha..
    22. Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma..
    23. Kursu tamamladılar, birlikte pasta..
    24. Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili skandal..
    25. 500 saman balyası kül oldu
    26. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    27. İlçe Başkanlarından Avşar’a destek..
    28. Çavuşoğlu, AB Komiseri Stylianides ile..
    29. Afganistan'da hava saldırısı: 12 ölü
    30. Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren..
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak