Başkan Işıksu: “Esnafın yüzü gülerse Adapazarı’nın yüzü güler”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Tarihi Uzunçarşı ve Dar Sokak’ta esnafı ziyaret etti, gerçekleşen ve planlanan çalışmaları istişare etti.

Görev başında oldukları çalışma dönemi boyunca istişare kültürünü daha da güçlendirmek için gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Seçim öncesinde de belirttiğim gibi Adapazarı’mıza değer veren, hakkında muhabbet besleyerek fikir ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimizle geleceğe birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tüm mahallelerimize gidiyoruz, muhtarlarımızı, kıymetli vatandaşlarımızı dinliyoruz, çözüm üretiyoruz. Esnafımızdan Allah razı olsun, her zaman bizle beraberler ve Adapazarı’mızın bugünü ve geleceği için çaba sarf ediyorlar” dedi.

Adapazarı’nın çok kıymetli ve çok özel bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Işıksu, “Adapazarı, şehrimizin, kalbi, merkezi; kardeşlik ve dayanışmanın şehri. Adapazarı bizim dünyamız. Cadde ve sokaklarında ticaretin tarihi, bereketin izleri olan Adapazarı’mızda her zaman esnafımızla birlikte olmaya, talep, şikayet ve önerilerine cevap vererek, projelerimizi bir bir hayata geçirerek şehrimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Esnafımızın yüzü gülerse, Adapazarı’mızın yüzü güler” diye konuştu.