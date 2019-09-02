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Başkan Irgatoğlu Toplu Sözleşme görüşmelerini değerlendirdi

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yaptığı basın açıklamasıyla 5.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
Başkan Irgatoğlu Toplu Sözleşme görüşmelerini değerlendirdi

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yaptığı basın açıklamasıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini değerlendirdi.


Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini değerlendirdi. Toplu görüşmelerde bir çok önemli teklifin dikkate alınmadığını söyleyen Başkan Irgatoğlu, "Bilindiği üzere 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış, ve hakem kurulu hakemlik yerine noterlik yaparak kamu işveren heyetinin teklifini aynen onaylamıştı. Bu çerçevede maalesef Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden, 3600 ek göstergeye, yardımcı hizmetler sınıfının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesinden, kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına, bayram ikramiyesinden, kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına, gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından, dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine birçok acil çözüm bekleyen önemli teklifimiz dikkate alınmadı. Geldiğimiz noktada Kamu İşveren Heyeti’nin teklifini de Hakemin kararın da, kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu karara Memur-Sen olarak şerh düşerek kararın hakkaniyetli olmadığını, hukuki eksiklikler olduğunu ifade ettik. Uyuşmazlıkla sonuçlanan ve Hakem Kurulu’na kalan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’nin “Kurul Kararı” bölümünde bugün, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı” başlığıyla Hakem Kurulu’nun kararı yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan metnin sonunda Konfederasyonumuzun şerhi ve itirazları da yer aldı" dedi.


Hakem kararına şerh koyduklarını hatırlatan Başkan Irgatoğlu, "Şerh metninde; toplu sözleşme müzakerelerine bayram tatili dolayısıyla ara verildiği ve bu durumun toplamda 5 günlük bir zaman diliminin kullanılamamasına yol açtığı, Kamu Görevlilerinin teklifini 24 Temmuz’da iletmesine karşın, Kamu İşveren Heyeti’nin bundan 22 gün sonra yani görüşmelerin sona erdiği 20 Ağustos’tan sadece 5 gün önce ilk teklifini ilettiği, Gelen teklifin hem kamu görevlilerinin genelini hem de hizmet kollarını ilgilendiren konuları içeren kapsamlı bir toplu sözleşme metni içeriği değil, sadece kamu görevlilerinin ve kamu görevlileri emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında altı aylık dönemler halinde alacağı artış teklifini içerdiği, Kamu İşvereni Heyet Başkanı’nın Bakanlık hizmet binasında bütünüyle paylaşılmayan bir tutanağın imzalanması suretiyle uyuşmazlığın kayıt altına alınacağına ilişkin bilginin ve değerlendirmenin sadece kamu görevlilerinin geneline yönelik bölüm için paylaşıldığı, Kurula yaptıkları başvuruda uyuşmazlıkla sonuçlanma halinin tarafların ortak kararı olarak değil Kamu İşveren Heyeti’nin Tespit tutanağı düzenlenmesi tavrının sonucunda olduğunu ifade eden hizmet kollarının bulunduğu, ve sürece dair Memur-Sen’in eleştiri ve önerilerinin yer aldığı başlıklar yer aldı. Son olarak ne işveren heyetinin ne de hakem heyetinin, kamu görevlilerini anlamaya çalışmadığı bir toplu sözleşmeyi geride bıraktık. Biz, yazılan enflasyonu değil, yaşanan enflasyonu baz alalım dedik. Ancak; 4 + 4 ve 3 + 3 oranları, zammı enflasyona verdirmek, enflasyona bağlı alım gücünün düşmesi gerçeğini görmezden gelmektir. Memur ve memur emeklileri yok sayılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
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