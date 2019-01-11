Başkan Huysuz'dan IJF Başkanı'na ziyaret





ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu (TJF) Başkanı Sezer Huysuz, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius L. Vizer'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sezer Huysuz'un, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Vizer'e nazeket ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Başkan Huysuz'un, IJF Başkanı ile yaptığı görüşmenin samimi bir havada geçtiğini belirterek, "Kendisine Türk judosuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettik. IJF ile ortak projeleri görüştük. Okullarda judo eğitiminin yaygınlaştırılması için desteğin yanı sıra birçok konuda bilgi alışverişi yaptık. Vizer’in tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



