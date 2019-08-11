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Başkan Hürriyet’ten Çankaya turu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara Çankaya Belediyesiniziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:06
Başkan Hürriyet’ten Çankaya turu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara Çankaya Belediyesiniziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara Çankaya Belediyesiniziyaret etti.Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e yapılan ziyaretin ardından Hürriyet, Çankaya Belediyesi’nin projelerini yerinde inceledi. İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Cem Güler, Dilek Yalçın, Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi birim müdürleri, İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, İzmit Belediyesi Koordinatörü Sercan Al ve İzmit Belediyesi meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Kaya, Gülsün Bor Güner,Lütfü Şervan, Yasemin Asil, Çankaya Belediyesi birim müdürleri de hazır bulundu.


Ziyarette Başkan Hürriyet, Taşdelen’e İzmit’in sembolü olan Pişmaniye ve vazo hediye etti. Ziyaretin ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantıya geçilirken iki belediye arasında fikir alışverişlerinde bulunulup, projeler konusunda bilgiler paylaşıldı. Ziyaret ve toplantıların ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve Çankaya Belediyesi birim müdürleriyle projeleri yerinde inceledi. Başkan Hürriyet ilk olarak 200 öğrenci kapasiteli Türkiye’nin en büyük kreşi olan Çankaya Belediyesi Masal Kalesi Kreşinde incelemelerde bulundu. 20 sınıfın bulunduğu kreşi inceleyen Başkan Hürriyet, Çankaya Belediyesi yetkililerinden kreşle ilgili bilgiler aldı.


Kreş incelemesinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, kadının toplumdaki yeri ve hak ve özgürlüklerinin düzeyiyle doğrudan orantılıdır. Bizlerde kadınların çalışabilmesi, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden sosyal gelişimlerini sağlayabilmesi, Atatürk ilke inkılapları doğrultusunda temel değerleri ve alışkınları kazanması için kreş ve bakım evlerini çok önemsiyoruz” dedi.


Kreş ziyaretinin ardından Başkan Hürriyet ve beraberindekiler sırasıyla Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan içerisinde nikah, kokteyl ve balo imkanları bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet ve beraberindekiler son olarak toplamda 175 dönüm araziye sahip olan içerisinde oyun alanları, evcil hayvan alanları, kafeler, oturma grupları, kamelyalar ve birçok sosyal aktivitenin yer aldığı Zafer Parkı, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Parkı’nda incelemelerde bulundu. Tüm bu ziyaretlerin ardından İzmit’te de bu tür çalışmaların yapılacağının sinyali verildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:06
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