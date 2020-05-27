Başkan Hekimoğlu: "Hedefsiz yaşayamayız"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, hedefsiz yaşayamayacaklarını belirterek, "Bundan sonra hedefimiz bir üst lig ama bu konuda çok aceleci değiliz" dedi.

Korona virüs nedeniyle çok zor bir süreç yaşadıklarını belirten Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, "Bir yıl uğraşarak tesisimizi hazır hale getirdik. Çok kısa bir süre kullanabildik, arkasından bu pandemi süreci başladı. İnşallah geçecek ve geçtiği zamanda burası yine cıvıl cıvıl kaynayacak. A Takım ve altyapı derken 400 kişinin sirkülasyon yaşadığı bir alan burası. Eski günlere kavuşacağız inşallah. O günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

"Biz hedefsiz yaşayamayız"

Hedefsiz yaşayamayacaklarını belirten Başka Hekimoğlu, "Bizim olduğumuz yerde mutlaka bir hedefin olması lazım. Bu bizim iş hayatımızda da böyleydi. Olduğumuz yerden razı olmayı pek beceremedik. Geçen yıl biz kulübü aldığımız zaman hemen hedefi 2. Lig olarak kurmuştuk. Nasip oldu ilk yılımızda şampiyon olduk. Çünkü bu yapılanmamız 3. Lig’e sığmazdı. Çok kaliteli bir yönetim kurulumuz var ve Trabzon da bizi sahiplendi. İlk yılımızı şampiyonlukla kapatınca hemen tesisleşme hamlesine başladık. Tesisi olmayan bir kulübün hedefe gitme ihtimali yoktur. Şehre çok yakın bir yerde tesisimizi kurduk. Doğanın içinde hoş bir tesis oldu" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 1. Lig ama çok aceleci değiliz"

Hekimoğlu Trabzon FK olarak hedeflerinin TFF 1. Lig olduğunu belirten Celil Hekimoğlu, "Bundan sonra hedefimiz bir üst lig ama bu konuda çok aceleci değiliz. Ligde iyi durumdayız ve 3. sırada yer alıyoruz. Play-off oynayacağız. İyi sonuçlar alarak bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz ama çok aceleci de değiliz. Bu bu yıl almak zorunda da değil, biz çok kısa hedefleri olan bir kulüp değiliz. Önemli olan her sene üzerine koyarak gidebilmek" şeklinde konuştu.

"Önümüzde Trabzonspor var"

Trabzon’u Süper Lig’de temsil eden Trabzonspor’un bulunduğunu belirten Hekimoğlu, "Süper Lig’de şehrimizi temsil eden Trabzonsporumuz var. Biz arkada kalarak 1. lige yerleşebilirsek ne mutlu bize. Biz üreten bir kulüp olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Kulüpler kendi yağıyla kavrulmak zorunda. Süper Lig kulüplerinin durumu ortada. Bugün devlet desteğini çekse Süper Lig’de 5-6 takım kalır. Kulüplerimiz küçülmeye doğru gidiyor. Trabzonspor bunu başaran kulüplerden biri. Özellikle Ahmet Ağaoğlu başkanlığı döneminde Trabzonspor bunu laikiyle yerine getiriyor. Bugün İstanbul kulüpleri 50-60 milyon Euro transfer bütçesi yaparken, Trabzonspor 15 milyon Euro ile onların önüne geçmeyi başardı. Keşke bu 3-5 yıl önce yapılabilseydi Trabzonspor daha çok öne geçirdi" dedi.

"Üretemezsek burayı yönetemeyiz"

Altyapıya çok önem verdiklerini belirten Hekimoğlu, "Altyapıda iki sahamız var. A Takım’da bir sahamız var. Bu konuda çok seçiciyiz. 14 tane hocamız var altyapıda, pandemiye kadar çok düzenli bir şekilde çalışıyorduk. Bu sene A Takıma bir oyuncu kattık. Her sene 3-4 tane oyuncu katacağımızı düşünüyorum. Buradan oyuncu satıp giderlerimizi de karşılaşacağımızı düşünüyorum. O olmazsa bu işi yürütemeyiz. Altyapıda üretken hale gelemezsek burayı yönetemeyiz. Bunu yapamazsak diğer kulüpler gibi borçlanırız. Bizim felsefemiz bu kulüp borçlanmayacak. Biz paramız kadar harcayacağız" açıklamasını yaptı.

"Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık"

TFF 2. Lig’de maçların temmuz ayında oynanmasının planlandığını hatırlatan Hekimoğlu, "Biz liglerin oynanması taraftarıyız. Oynanmasın denildiğinde ise küme düşme olmasın deniyor. Düşme hattında düşme olmaz ise bu seferde liglerde şaibe olur. O yüzden liglerin oynanması taraftarıyım. Kuralları uyguladıktan sonra bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ligleri bitirebileceğimizi düşünüyorum. Takım olarak 8 Haziran’da toplanacağız ve ilk planda takımı tesislere almayacağız. Konaklama yapılacak olan yerde testleri yapıldıktan sonra testleri negatif çıkanları tesislere getireceğiz. Tesislerde çalışan personellerle birlikte burada 1 ay kamp yapacağız. Buradan kimse çıkmayacak ve içeride kimseyi almayacağız. Böylelikle burayı izole etmiş olacağız. Testlerinde sıkıntı olan olması halinde ise onları buranın dışında tutarak tedavilerini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.