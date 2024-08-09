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Gündem Başkan HDP/DEM Parti'deki "demokrasiyi" ifşa edip istifa etti
Gündem

Başkan HDP/DEM Parti'deki "demokrasiyi" ifşa edip istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-08-09 20:15:00 -
Başkan HDP/DEM Parti'deki "demokrasiyi" ifşa edip istifa etti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Budak, DEM'deki sözde demokrasiyi "Parti içerisinde bazı kişi veya kişiler, 'x veya y kişilerine hizmet ediyorsun, protokollere katılıyorsun, milli bayramlara katılıyorsun, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını neden indirmiyorsun' gibi amacımız dışında, hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar." sözleriyle ifşa etti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, HDP/DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Taşlıçay'da yüzde 60 çoğunlukla belediye başkanı seçildiğini bildirdi.

İlçede yapmak istedikleri hizmetlerin DEM Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce engellendiğini ve sekteye uğratıldığını belirten Budak, "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

'Partiden bazı kişiler...'

Makam ve koltuğun kimse için kalıcı olmadığını, bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmenin ve bu anlayışla çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Budak, "Bu vesileyle belediye başkanı olarak göreve gelmemde, şahsımın adaylığı yüzde 40 etkiyle oy kullanan Azeri, Kürt, Türk ve Karapapak bu partiye oy verdiler." ifadesine yer verdi.

Göreve geldiği günden bugüne kimseyi ayırt etmeden hizmet vermeyi arzuladığını vurgulayan Budak, şunları kaydetti:
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"Parti içerisinde bazı kişi veya kişiler, 'x veya y kişilerine hizmet ediyorsun, protokollere katılıyorsun, milli bayramlara katılıyorsun, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını neden indirmiyorsun' gibi amacımız dışında, hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar."

Şehit annesinin bahçesinin onarımını yaptığı için soruşturma

Budak, Cemile Duman'ın belediye başkan yardımcısı yapılması için baskı uygulandığını, yasalara aykırı tekliflerde bulunulduğunu belirterek, şehit annesinin bahçesinin onardıkları için partinin Van ve Ağrı teşkilatları tarafından hakkında defalarca soruşturma açılmasının, bu kararı almasında başlıca etken olduğunu ifade etti.

İnsanları kategorilere bölerek hizmet alma hakkını kimsenin elinden alamayacağının altını çizen Budak, şöyle devam etti:

"Altında yaşadığımız hepimizin bayrağı olan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ilk mitingimizde nasıl dalgalandırdıysak bundan sonra belediyemizde de yine dalgalandırarak, halkımızın huzurunda saygıyla eğilerek partiden istifa ediyor, başkan seçilme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımı sunar, bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim."

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